Улан-удэнцы стали чаще донатить стримерам и блогерам

Россияне все чаще предпочитают разовую поддержку авторов контента регулярным подпискам. Трафик на сервисы для приёма донатов в 2025 году вырос втрое, в то время как платформы с подписочной моделью показали рост всего на 4%, а время пользования ими сократилось на 40%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за восемь месяцев 2025 года.Смена предпочтений особенно заметна на примере лидеров. Так, DonationAlerts, популярный сервис для приема донатов, показал взрывной рост — его средний трафик с начала года увеличился почти в три раза. В то же время трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%.Сервисы для приема донатов — это специализированные онлайн-платформы, позволяющие авторам контента, в первую очередь стримерам, монетизировать свои трансляции в реальном времени путём получения добровольных пожертвований от зрителей. Платформы с подписочной моделью представляют собой сервисы, где авторы публикуют эксклюзивный контент, доступный аудитории на основе регулярных платных подписок.В Иркутске подписочные платформы все же остаются более популярными, чем сайты для донатов. Самую высокую активность демонстрируют возрастная группа 36-45 лет — они генерируют половину от общего трафика. В два раза меньше интересуются такими сервисами люди 26-25 лет. Наименее востребованной сфера остаётся у зумеров, которые занимают лишь 4% трафика.Женщины в Улан-Удэ активнее мужчин пользуются сервисами монетизации и подписок – их доля составляет 54%.В пресс-службе «МегаФона» также сообщили, что в этом году среди жителей Бурятии стремительно растёт популярность донатов и цифровых подписок на контент блогеров. С января трафик на соответствующих платформах вырос в 19 раз, причём пик активности пришёлся на июль. Несмотря на динамичный рост, доля республики в общем объёме трафика по Дальнему Востоку пока составляет 7%.