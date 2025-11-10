На севере Бурятии в протоке реки заметили одинокого лебедя

Жители Северо-Байкальского района Бурятии обнаружили в протоке реки Тыя, вблизи СПК «Нептун», не улетевшего в теплые края лебедя. По всей видимости, пернатый отбился от стаи. Очевидцев обеспокоила судьба птицы.

«В Нептунской протоке живет лебедь у самого льда, наверное, не может улететь. Сообщите, пожалуйста, ответственным лицам. Может, помогут птице. Уже холодно, по ночам мороз», - обратились люди.

Сотрудники Бурприроднадзора выехали на осмотр и оценили ситуацию.

«Площадь водоёма большая, он открытый. Птица кормится, угрозы для её жизни нет. Возможно, набравшись сил, лебедь улетит. Будем наблюдать», прокомментировал государственный инспектор Павел Тороев.

Горячая линия Бурприроднадзора: 8(3012)44-44-97.