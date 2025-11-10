Бурятию в конце недели накроет новый снегопад

Власти Улан-Удэ еще не успели разобраться с последствиями пятничного снегопада, а синоптики уже прогнозируют новый. Он накроет республику в конце недели, 14-15 ноября.По данным Гидрометцентра Бурятии, в целом на предстоящей неделе в республике ожидается преобладание умеренно-морозной погоды. Существенных осадков в ближайшие дни, за исключением северного Прибайкалья, не ожидается. Однако, уже в эту пятницу все изменится.«Днем 14 ноября и в течение суток 15 ноября прогнозируется снежная погода с порывами ветра до 15-22 м/с, поземок, метели, местами сильные снегопады, гололедица, снежные накаты, заносы. Ожидается понижение температуры на 5-10 градусов», - предупреждают синоптики.