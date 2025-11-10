Общество 10.11.2025 в 14:48

В Бурятии оцифруют старейший гербарий

Он хранится в Кяхтинском краеведческом музее
Текст: Карина Перова
Фото: БГСХА

В Кяхтинском краеведческом музее имени академика В.А. Обручева хранится старейший в Бурятии гербарий (1835 года). Он содержит образцы растений, собранные первыми учёными-натуралистами, исследовавшими флору Забайкалья. Есть и экземпляры, относящиеся к редким и до сих пор не идентифицированным подвидам.

В научной библиотеке Бурятской ГСХА планируют оцифровать эту уникальную гербарную коллекцию XIX века. Для этого сотрудники вуза прибыли в музей.

В будущем оцифрованные образцы войдут в Цифровой гербарий лекарственных растений Забайкалья, открыв доступ к ним для учёных, студентов и всех интересующихся.

«Реализация проекта по оцифровке станет значимым вкладом в сохранение культурного наследия и развитие научных исследований в области ботаники и лекарственного растениеводства, а также обеспечит исследователям со всего мира доступ к материалам, ранее недоступным вне стен музея», - прокомментировали в БГСХА.

В Бурятии оцифруют старейший гербарий
