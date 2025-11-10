Общество 10.11.2025 в 14:47

«Новые люди» и фонд «Экосфера» провели благотворительную акцию «Дари тепло» в приюте для животных «Ананда»

В приют привезли корм и сено для утепления вольеров
A- A+
Текст: Иван Иванов
«Новые люди» и фонд «Экосфера» провели благотворительную акцию «Дари тепло» в приюте для животных «Ананда»
8 ноября активисты партии «Новые люди» совместно с волонтёрами фонда «Экосфера» провели всероссийскую акцию «Дари тепло» в одном из крупнейших приютов Бурятии — «Ананда», где сегодня содержатся более 2000 собак и 200 кошек. Цель акции — помочь приютам в подготовке к зимнему периоду и привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных.


В рамках акции участники привезли в приют корм и сено для утепления вольеров, заготовили дрова, погуляли с животными, подарив им внимание и заботу.


«Акция «Дари тепло» показывает, что добро рождается из совместных усилий. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помогает приютам вместе с нами. Забота о животных — это показатель зрелости общества и человеческих ценностей», — отметил член регионального отделения партии Ширап Халудоров.


Партия «Новые люди» оказывает системную поддержку приютам по всей стране, включая Бурятию. Сейчас в регионах России установлено уже более 200 «коробок добра», передано свыше 30 тонн корма и медикаментов. Среди предложений партии — введение цифровых паспортов для домашних животных на Госуслугах и единого номера для экстренной ветеринарной помощи.

Фото: предоставлено партией "Новые люди"
Теги
новые люди

Все новости

Житель Улан-Удэ, кинувший кирпич в пристава, получил почти 5 лет тюрьмы
10.11.2025 в 15:06
В мэрии Улан-Удэ напомнили о штрафах за неубранный снег
10.11.2025 в 15:05
В Бурятии оцифруют старейший гербарий
10.11.2025 в 14:48
«Новые люди» и фонд «Экосфера» провели благотворительную акцию «Дари тепло» в приюте для животных «Ананда»
10.11.2025 в 14:47
Бурятию в конце недели накроет новый снегопад
10.11.2025 в 14:33
В Бурятии предотвратили попадание бензина в Байкал
10.11.2025 в 13:16
На севере Бурятии в протоке реки заметили одинокого лебедя
10.11.2025 в 13:11
Улан-удэнцы стали чаще донатить стримерам и блогерам
10.11.2025 в 12:38
В Бурятии осудили главу поселения
10.11.2025 в 12:22
В Бурятии открыли мемориал погибшим бойцам СВО в Горхоне
10.11.2025 в 12:09
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В мэрии Улан-Удэ напомнили о штрафах за неубранный снег
Санкции касаются собственников, арендаторов и пользователей земельных участков
10.11.2025 в 15:05
В Бурятии оцифруют старейший гербарий
Он хранится в Кяхтинском краеведческом музее
10.11.2025 в 14:48
Бурятию в конце недели накроет новый снегопад
Осадки будут сопровождаться сильным ветром
10.11.2025 в 14:33
В Бурятии предотвратили попадание бензина в Байкал
Минприроды прокомментировало ситуацию с опрокинувшимся бензовозом
10.11.2025 в 13:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru