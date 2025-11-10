«Новые люди» и фонд «Экосфера» провели благотворительную акцию «Дари тепло» в приюте для животных «Ананда»

8 ноября активисты партии «Новые люди» совместно с волонтёрами фонда «Экосфера» провели всероссийскую акцию «Дари тепло» в одном из крупнейших приютов Бурятии — «Ананда», где сегодня содержатся более 2000 собак и 200 кошек. Цель акции — помочь приютам в подготовке к зимнему периоду и привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных.





В рамках акции участники привезли в приют корм и сено для утепления вольеров, заготовили дрова, погуляли с животными, подарив им внимание и заботу.





«Акция «Дари тепло» показывает, что добро рождается из совместных усилий. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помогает приютам вместе с нами. Забота о животных — это показатель зрелости общества и человеческих ценностей», — отметил член регионального отделения партии Ширап Халудоров.





Партия «Новые люди» оказывает системную поддержку приютам по всей стране, включая Бурятию. Сейчас в регионах России установлено уже более 200 «коробок добра», передано свыше 30 тонн корма и медикаментов. Среди предложений партии — введение цифровых паспортов для домашних животных на Госуслугах и единого номера для экстренной ветеринарной помощи.





Фото: предоставлено партией "Новые люди"