В мэрии Улан-Удэ напомнили о штрафах за неубранный снег

В администрации Улан-Удэ напомнили, что собственников, арендаторов и пользователей земельных участков карают рублем, если они не очищают территории от снега и наледи (до твердого покрытия или первого бордюра).

Такие обязанности прописаны в республиканском законе об административных правонарушениях и правилах благоустройства города.

За их невыполнение грозят штрафы: на физлиц – 5 тыс. рублей; на должностных лиц – 10 тыс. рублей; на юрлиц – 60 тыс. рублей.

«Несвоевременная уборка снега — это не только нарушение закона, но и угроза безопасности пешеходов. Просим всех жителей и представителей организаций ответственно подойти к содержанию закреплённых территорий», – сказала начальник Управления административного контроля Алена Азаревич.