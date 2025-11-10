Многодетной матери из Бурятии разрешили не платить банку по кредиту

Многодетная мать из Бичурского района Бурятии не будет выплачивать банку оформленный на ее имя кредит, так как договор был признан недействительным.

Накануне женщина обратилась в полицию и рассказала, что кредит она не оформляла, но в апреле на электронную почту ей поступило требование коллекторской организации о возврате просроченной задолженности.

Было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество и выяснилось, что мошенники, используя абонентский номер, ранее принадлежавший заявительнице, оформили от ее имени кредит на 11 тыс. рублей, похитив деньги.

В интересах заявительницы прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Бичурский районный суд иск удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

Фото: loon.site