Общество 10.11.2025 в 16:28

В Бурятии запретили эксплуатировать «неладные» автомобили

У Lada Largus на холоде клинит руль
Текст: Иван Иванов
В Бурятии запретили эксплуатировать «неладные» автомобили
Росстандарт  ввёл ограничение на эксплуатацию флагманского автомобиля  АвтоВАЗа. На холоде у Lada Largus клинит руль, что может привести к авариям. 

Специалисты проверяют автомобили после сообщений о затрудненном вращении руля. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

В Росстандарт в октябре обратился «Национальный автомобильный союз», заявив о возможном нарушении требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Росстандарт направил обращение «АвтоВАЗу».

В Бурятии также временно запрещена реализация  этой модели до устранения проблемы, сообщил один из автодилеров. Впрочем, учитывая невысокое качество отечественного автомобиля, его спрос на рынке и так был не велик среди автомобилистов, поскольку люди  в основном предпочитают японские и корейские автомобили. Не помогает АвтоВАЗу и то, что значительная доля утильсбора на ввозные автомобили отправляют на поддержку автозавода в Тольятти. 

Фото: Номер один

ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

