В Бурятии запретили эксплуатировать «неладные» автомобили

Росстандарт ввёл ограничение на эксплуатацию флагманского автомобиля АвтоВАЗа. На холоде у Lada Largus клинит руль, что может привести к авариям.Специалисты проверяют автомобили после сообщений о затрудненном вращении руля. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.В Росстандарт в октябре обратился «Национальный автомобильный союз», заявив о возможном нарушении требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Росстандарт направил обращение «АвтоВАЗу».В Бурятии также временно запрещена реализация этой модели до устранения проблемы, сообщил один из автодилеров. Впрочем, учитывая невысокое качество отечественного автомобиля, его спрос на рынке и так был не велик среди автомобилистов, поскольку люди в основном предпочитают японские и корейские автомобили. Не помогает АвтоВАЗу и то, что значительная доля утильсбора на ввозные автомобили отправляют на поддержку автозавода в Тольятти.Фото: Номер один