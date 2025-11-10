Общество 10.11.2025 в 16:28
В Бурятии запретили эксплуатировать «неладные» автомобили
У Lada Largus на холоде клинит руль
Текст: Иван Иванов
Росстандарт ввёл ограничение на эксплуатацию флагманского автомобиля АвтоВАЗа. На холоде у Lada Largus клинит руль, что может привести к авариям.
Специалисты проверяют автомобили после сообщений о затрудненном вращении руля. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
В Росстандарт в октябре обратился «Национальный автомобильный союз», заявив о возможном нарушении требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Росстандарт направил обращение «АвтоВАЗу».
В Бурятии также временно запрещена реализация этой модели до устранения проблемы, сообщил один из автодилеров. Впрочем, учитывая невысокое качество отечественного автомобиля, его спрос на рынке и так был не велик среди автомобилистов, поскольку люди в основном предпочитают японские и корейские автомобили. Не помогает АвтоВАЗу и то, что значительная доля утильсбора на ввозные автомобили отправляют на поддержку автозавода в Тольятти.
Фото: Номер один
Специалисты проверяют автомобили после сообщений о затрудненном вращении руля. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
В Росстандарт в октябре обратился «Национальный автомобильный союз», заявив о возможном нарушении требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Росстандарт направил обращение «АвтоВАЗу».
В Бурятии также временно запрещена реализация этой модели до устранения проблемы, сообщил один из автодилеров. Впрочем, учитывая невысокое качество отечественного автомобиля, его спрос на рынке и так был не велик среди автомобилистов, поскольку люди в основном предпочитают японские и корейские автомобили. Не помогает АвтоВАЗу и то, что значительная доля утильсбора на ввозные автомобили отправляют на поддержку автозавода в Тольятти.
Фото: Номер один