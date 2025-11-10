Общество 10.11.2025 в 17:26

С начала года жители Улан‑Удэ отдали мошенникам более 300 млн рублей

С каждым годом число обманутых только растет
A- A+
Текст: Елена Кокорина
С начала года жители Улан‑Удэ отдали мошенникам более 300 млн рублей

За 10 месяцев 2025 года в Улан‑Удэ зафиксировали свыше 1600 случаев кибермошенничества. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего злоумышленники заманивают людей обещаниями лёгкого заработка в интернете или рассылают сообщения в мессенджерах от имени руководителей.

- Один студент городского учебного заведения зашёл на сайт с электронным барабаном, где якобы можно выиграть крупную сумму. Чтобы получить выигрыш, нужно было ввести данные банковской карты и личные сведения. Как только парень это сделал, с его счёта тут же списали 30 тысяч рублей, - рассказал начальник ОСО УР УМВД России по городу Улан‑Удэ Баир Жигмитов на брифинге в мэрии.

Горожан просят быть бдительнее.

- Не сообщайте коды из смс, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию. Если вам пишут с подозрительным предложением – лучше проверьте, действительно ли это ваш руководитель или знакомый, - предупредили на брифинге.

Фото: мэрия города

Теги
мошенники

Все новости

В Бурятии отремонтировали 10 километров региональной дороги
10.11.2025 в 17:45
С начала года жители Улан‑Удэ отдали мошенникам более 300 млн рублей
10.11.2025 в 17:26
«Скрывал лицо под силиконовой маской»
10.11.2025 в 17:22
Дирижер из Бурятии блеснул на конкурсе в Санкт-Петербурге
10.11.2025 в 16:51
В Бурятии запретили эксплуатировать «неладные» автомобили
10.11.2025 в 16:28
Многодетной матери из Бурятии разрешили не платить банку по кредиту
10.11.2025 в 15:51
Житель Улан-Удэ, кинувший кирпич в пристава, получил почти 5 лет тюрьмы
10.11.2025 в 15:06
В мэрии Улан-Удэ напомнили о штрафах за неубранный снег
10.11.2025 в 15:05
В Бурятии оцифруют старейший гербарий
10.11.2025 в 14:48
«Новые люди» и фонд «Экосфера» провели благотворительную акцию «Дари тепло» в приюте для животных «Ананда»
10.11.2025 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Бурятии отремонтировали 10 километров региональной дороги
В этом помог национальный проект «Инфраструктура для жизни»
10.11.2025 в 17:45
В Бурятии запретили эксплуатировать «неладные» автомобили
У Lada Largus на холоде клинит руль
10.11.2025 в 16:28
Многодетной матери из Бурятии разрешили не платить банку по кредиту
Суд признал договор недействительным
10.11.2025 в 15:51
В мэрии Улан-Удэ напомнили о штрафах за неубранный снег
Санкции касаются собственников, арендаторов и пользователей земельных участков
10.11.2025 в 15:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru