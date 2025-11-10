С начала года жители Улан‑Удэ отдали мошенникам более 300 млн рублей

За 10 месяцев 2025 года в Улан‑Удэ зафиксировали свыше 1600 случаев кибермошенничества. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего злоумышленники заманивают людей обещаниями лёгкого заработка в интернете или рассылают сообщения в мессенджерах от имени руководителей.

- Один студент городского учебного заведения зашёл на сайт с электронным барабаном, где якобы можно выиграть крупную сумму. Чтобы получить выигрыш, нужно было ввести данные банковской карты и личные сведения. Как только парень это сделал, с его счёта тут же списали 30 тысяч рублей, - рассказал начальник ОСО УР УМВД России по городу Улан‑Удэ Баир Жигмитов на брифинге в мэрии.

Горожан просят быть бдительнее.

- Не сообщайте коды из смс, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию. Если вам пишут с подозрительным предложением – лучше проверьте, действительно ли это ваш руководитель или знакомый, - предупредили на брифинге.

Фото: мэрия города