Общество 10.11.2025 в 17:45

В Бурятии отремонтировали 10 километров региональной дороги

В этом помог национальный проект «Инфраструктура для жизни»
Текст: Андрей Константинов

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Закаменском районе Бурятии завершен ремонт на региональной дороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией. Это участок с 250 по 260 км. Он находится между селами Бургуй и Цакир.

Жители этих сел давно просили отремонтировать данный участок. Теперь ямы и размытая дождями дорога в прошлом.

– Уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированы водосбросы и прикромочные лотки, отремонтированы три водопропускные трубы, построена площадка для остановки транспорта. Снова помог президентский национальный проект «Инфраструктура для жизни». В общей сложности на ремонт этого участка выделено 548 млн рублей, – сообщила заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведены 26 километров дороги, в том числе на подъезде к Закаменску (272-286 км) и участок до перевала Юхта (260-272 км). С 2025 года ремонт продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».


