В Бурятии отремонтировали 10 километров региональной дороги

В Закаменском районе Бурятии завершен ремонт на региональной дороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией. Это участок с 250 по 260 км. Он находится между селами Бургуй и Цакир.Жители этих сел давно просили отремонтировать данный участок. Теперь ямы и размытая дождями дорога в прошлом.– Уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированы водосбросы и прикромочные лотки, отремонтированы три водопропускные трубы, построена площадка для остановки транспорта. Снова помог президентский национальный проект «Инфраструктура для жизни». В общей сложности на ремонт этого участка выделено 548 млн рублей, – сообщила заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведены 26 километров дороги, в том числе на подъезде к Закаменску (272-286 км) и участок до перевала Юхта (260-272 км). С 2025 года ремонт продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».