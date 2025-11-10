Общество 10.11.2025 в 09:24

Дороги Бурятии становятся безопаснее

Это происходит благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Текст: Андрей Константинов
Дороги Бурятии становятся безопаснее
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В этом году в Бурятии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 100 км местных и региональных дорог.

– Наша главная цель — сделать дороги Бурятии безопасными и комфортными для всех участников движения. В этом году продолжаем выполнять мероприятия по улучшению дорожной инфраструктуры: устанавливаем ограждения, наносим разметку, устанавливаем дорожные знаки, светофоры и другие мероприятия. Таким образом, снижается уровень аварийности и повышается комфорт для водителей и пешеходов, – сообщила замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.

В целом в 2025 году на региональных и местных дорогах установят 51,8 км барьерных и перильных ограждений, 3273 дорожных знаков и 16 светофоров, нанесут 339 км дорожной разметки, обустроят 10 искусственных неровностей, 26,7 км тротуаров, 54 пешеходных перехода, 27 остановочных павильонов и 5,2 км освещения.

Общая сумма финансирования мероприятий по ремонту дорог в Бурятии в 2025 году составила около 9,5 млрд рублей.
Теги
ремонт дороги

ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

