Общество 11.11.2025 в 09:27

Житель Бурятии нарвался на штраф в 200 тысяч рублей за пьяную езду

Деньги взыскали судебные приставы
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии нарвался на штраф в 200 тысяч рублей за пьяную езду
Фото: архив «Номер один»

Житель Мухоршибирского района Бурятии нарвался на крупный уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей. 28-летний молодой человек неоднократно садился за руль в нетрезвом состоянии. Деньги взыскали судебные приставы.

Ранее водитель получил за пьяную езду административное наказание в виде ареста на 10 суток. Однако спустя некоторое время после очередной попойки снова взялся за старое. Но проехать нетрезвому автомобилисту удалось не более 20 минут – его остановили инспекторы ДПС. Прибор показал, что у мужчины было выявлено 0,80 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Сельчанин предстал перед судом. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, сроком на 2,5 года.

«К должнику были применены комплексные меры принудительного характера, позволившие взыскать с него сумму задолженности в кратчайшие сроки. На сегодняшний день взысканные средства перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - отметили в УФССП по Бурятии.

Теги
пьяная езда штраф приставы

Все новости

Боксерша из Бурятии завоевала «серебро» первенства Европы
11.11.2025 в 09:38
Житель Бурятии нарвался на штраф в 200 тысяч рублей за пьяную езду
11.11.2025 в 09:27
Обжалование решения бюро МСЭ
11.11.2025 в 09:00
Парадоксы рынка труда Бурятии
11.11.2025 в 06:00
В Бурятии отремонтировали 10 километров региональной дороги
10.11.2025 в 17:45
С начала года жители Улан‑Удэ отдали мошенникам более 300 млн рублей
10.11.2025 в 17:26
«Скрывал лицо под силиконовой маской»
10.11.2025 в 17:22
Дирижер из Бурятии блеснул на конкурсе в Санкт-Петербурге
10.11.2025 в 16:51
В Бурятии запретили эксплуатировать «неладные» автомобили
10.11.2025 в 16:28
Многодетной матери из Бурятии разрешили не платить банку по кредиту
10.11.2025 в 15:51
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Обжалование решения бюро МСЭ
11.11.2025 в 09:00
Парадоксы рынка труда Бурятии
Кого не хватает республике и как власти спасают ситуацию
11.11.2025 в 06:00
В Бурятии отремонтировали 10 километров региональной дороги
В этом помог национальный проект «Инфраструктура для жизни»
10.11.2025 в 17:45
С начала года жители Улан‑Удэ отдали мошенникам более 300 млн рублей
С каждым годом число обманутых только растет
10.11.2025 в 17:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru