Житель Бурятии нарвался на штраф в 200 тысяч рублей за пьяную езду

Житель Мухоршибирского района Бурятии нарвался на крупный уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей. 28-летний молодой человек неоднократно садился за руль в нетрезвом состоянии. Деньги взыскали судебные приставы.

Ранее водитель получил за пьяную езду административное наказание в виде ареста на 10 суток. Однако спустя некоторое время после очередной попойки снова взялся за старое. Но проехать нетрезвому автомобилисту удалось не более 20 минут – его остановили инспекторы ДПС. Прибор показал, что у мужчины было выявлено 0,80 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Сельчанин предстал перед судом. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, сроком на 2,5 года.

«К должнику были применены комплексные меры принудительного характера, позволившие взыскать с него сумму задолженности в кратчайшие сроки. На сегодняшний день взысканные средства перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - отметили в УФССП по Бурятии.