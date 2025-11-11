В Бурятии пресекли незаконную перевозку 35 бычков

В Прибайкальском районе Бурятии 9 ноября сотрудники ГИБДД, Россельхознадзора и специалисты ветеринарной службы пресекли незаконную перевозку 35 бычков. Сельхозживотных перемещали из Баргузинского района без ветеринарно-сопроводительных документов.

По требованию Россельхознадзора скот вернули владельцу для проведения карантинных мероприятий. В региональном Управлении ветеринарии напомнили, что данное нарушение влечёт административную ответственность по статье 10.8 КоАП РФ.

В Бурятии определены специальные места временного содержания животных, которые используются при выявлении случаев перевозки без документов или с нарушением законодательства.

О фактах незаконной перевозки или погрузки животных очевидцев просят сообщать на «горячую линию» управления по телефону: 83012-36-20-22.