Общество 11.11.2025 в 09:59

Остановленных объектов будет много

Минстрой в Иркутске заявил об отсутствии денег на капремонты и стройки в 2026 году
Текст: Иван Иванов
В 2026 году в Иркутской области будут строиться только те объекты, на которые выделяется федеральное финансирование. Остальные «заморозят». Об этом на совместном заседании комитетов заксобрания 10 ноября заявил министр строительства региона Алексей Емелюков, передаёт портал Ircity.ru.

По его словам, «при входе в бюджет 2026 года 18 миллиардов рублей, которые были заложены на строительство в 2025-м, превращаются в 4,3 миллиарда рублей». 

Емелюков заметил, что Минстрой отрабатывает с территориями, так как часть объектов будут консервироваться, часть — переноситься по срокам. 

«В первую очередь будут финансироваться объекты с федеральным бюджетом», — подчеркнул министр. Остальные будут законсервированы до лучших времён из-за нехватки средств в региональном бюджете. 

Ранее сообщалось, что бюджете Иркутской области на 2026 год заложено недостаточно средств на оплату труда в учреждениях здравоохранения, а также на повышение районного коэффициента. В общей сложности не хватает 3,7 миллиарда рублей. Об этом на совместном заседании комитетов заксобрания 10 ноября глава Контрольно-счетной палаты Юлия Махтина.
