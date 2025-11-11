Общество 11.11.2025 в 10:21

Монголия сократит вредные выбросы на 30%

Эта программа позволит стране привлечь международное финансирование и снизить эффекты глобального потепления
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Министерство окружающей среды и изменения климата Монголии объявило, что страна намерена сократить выбросы парниковых газов на 30,3% или на 24,7 млн тонн эквивалента CO2 к 2035 году.

По оценкам, целевой показатель сокращения выбросов может быть достигнут на 46,3% за счет улучшения управления землепользованием, лесами и пастбищами и на 52,8% за счет реализации крупных мер по сокращению углеродных выбросов при международной финансовой и технологической поддержке. Об этом сообщает портал «Монцамэ». 

Для этого потребуется 53,3 трлн тугриков (14,8 млрд долларов США), которые планируется профинансировать за счет государственно-частного партнерства и международных ресурсов. Документ «Национально определенный вклад (NDC) 3.0», одобренный правительством Монголии, был представлен общественности во время Национального форума.

За последнее десятилетие Монголия в партнерстве с Зеленым климатическим фондом реализовала проекты и программы на сумму более 400 млн долларов США. Страна также планирует разработать национальную платформу на основе искусственного интеллекта для улучшения своих систем мониторинга, информации и отчетности об изменении климата.

В соответствии со статьей 6 Парижского соглашения Монголия расширяет сотрудничество на углеродном рынке и в октябре этого года подписала соглашение о сотрудничестве с Сингапуром. Аналогичное соглашение готовится к подписанию со Швейцарией в ходе Конференции COP30. 

Парижское соглашение — это соглашение об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Согласно документу, около 40 наиболее развитых стран мира брали на себя роль обязательных доноров, а другие более 150 стран стали получателями помощи. В год выделяется около 100 миллиардов долларов на эти цели.
