Общество 11.11.2025 в 10:27
Дизайнер из Бурятии победил на всероссийском фестивале моды
Первое место занял Игорь Сарапулов
Текст: Карина Перова
В Москве состоялся финал конкурса и гала-показ фестиваля «Мода. Национальное достояние». Мероприятие прошло в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галереи искусств Зураба Церетели.
Как подчеркнули в полпредстве Бурятии в Москве, на этом событии отличился дизайнер Игорь Сарапулов. Наш земляк представил свою коллекцию современной бурятской одежды и завоевал первое место.
Сарапулов является заслуженным деятелем искусств Бурятии, почётным членом Ассоциации дизайнеров и модельеров Бурятии, неоднократным победителем конкурсов высокой моды «Русский силуэт», «Мода-Транс Азия», «Адмиралтейская игла». Его работы всегда навеяны бурятскими народными мотивами.