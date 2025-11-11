Общество 11.11.2025 в 10:27

Дизайнер из Бурятии победил на всероссийском фестивале моды

Первое место занял Игорь Сарапулов
Текст: Карина Перова
Дизайнер из Бурятии победил на всероссийском фестивале моды
Фото: полпредство Бурятии в Москве

В Москве состоялся финал конкурса и гала-показ фестиваля «Мода. Национальное достояние». Мероприятие прошло в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галереи искусств Зураба Церетели.

Как подчеркнули в полпредстве Бурятии в Москве, на этом событии отличился дизайнер Игорь Сарапулов. Наш земляк представил свою коллекцию современной бурятской одежды и завоевал первое место.

Сарапулов является заслуженным деятелем искусств Бурятии, почётным членом Ассоциации дизайнеров и модельеров Бурятии, неоднократным победителем конкурсов высокой моды «Русский силуэт», «Мода-Транс Азия», «Адмиралтейская игла». Его работы всегда навеяны бурятскими народными мотивами.

ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

