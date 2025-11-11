Общество 11.11.2025 в 10:38

В Госдуме раскритиковали новый налог

Депутат назвал планы ввести техсбор «поиском денег в карманах нищего народа»
Текст: Иван Иванов
В Госдуме раскритиковали новый налог
Фото: архив «Номер один»
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал планы Минпромторга и Минфина ввести с сентября 2026 года так называемый технологический сбор. Предполагается, что плательщиками нового сбора будут как импортеры, так и российские производители радио- и микроэлектроники — вне зависимости от степени локализации. В разговоре с RTVI депутат назвал эту инициативу «поиском денег в карманах нищего народа» и предупредил об опасности социального взрыва.

Арефьев напомнил, что все налоги, пошлины, акцизы, которые вводит правительство, прибавляются к цене готовой продукции, что в целом разгоняет инфляцию. Далее, по его словам, Центробанк поднимает ключевую ставку, чтобы погасить инфляционный рост, из-за чего замедляется экономика, которая дает меньше продукции, и это опять способствует росту цен и налогов. Депутат был избран от Калмыкии и хорошо знает, насколько сильно инфляция отражается на населении. 

«Это мартышкин труд. Зачем вот это нужно делать? Тем более, что цены разгоняются, народ обнищал. Вот они сейчас хвалятся, что средняя зарплата поднялась до 100 тыс. рублей. Ну поднялась, а цены на сколько поднялись? И в результате народ оказывается только в убытке, а не в доходах», — рассудил депутат.
