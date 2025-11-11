«АпатитАгро» выступил генеральным партнёром финала Кубка Вооружённых Сил России по армейскому рукопашному бою

С 28 по 29 ноября в Улан-Удэ пройдёт крупнейший турнир памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова, посвящённый 95-летию Воздушно-десантных войск России.«Право проведения важнейших соревнований года нам доверили лично по распоряжению командующего Воздушно-десантными войсками — с учётом героизма наших ребят из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады орденов Суворова, Жукова и Кутузова», — рассказал президент Федерации армейского рукопашного боя России, депутат Государственной думы от Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов.В финале сойдутся 20 сильнейших команд — представители Вооружённых Сил, военных округов и образовательных организаций Минобороны РФ.«Мы рады стать партнёрами крупнейшего спортивного события не только для Республики Бурятии, но и для всей страны. Это уникальная возможность увидеть в деле и поддержать 20 сильнейших команд — финалистов Кубка. Когда Федерация армейского рукопашного боя России предложила нам выступить генеральным партнёром турнира, мы без колебаний приняли это предложение», — подчеркнул директор ООО «АпатитАгро» Александр Баранов.