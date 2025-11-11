Общество 11.11.2025 в 11:14

В Бурятии частные клиники полностью отказались от абортов

Об этом журналистам сообщил иерей РПЦ Федор Лукьянов
В Бурятии частные клиники полностью отказались от абортов
Фото: freepik.com
Коммерческие медицинские учреждения 14 российских регионов добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, общее число таких частных клиник в России составляет уже 752. Об этом ТАСС сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Инициативы Святейшего патриарха по ограничению абортов поддержали власти всех 89 регионов России. В частности, частные клиники 14 субъектов РФ - по меньшей мере 752 учреждения - при содействии руководства епархий и губернаторов добровольно отказались от производства абортов. Подчеркну - коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно. Знаем, что работа с частными клиниками в вопросе ограничения абортов ведется еще в более чем 40 субъектах РФ», - сказал собеседник агентства.

Глава патриаршей комиссии уточнил, что в список 14 регионов вошли Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.
аборт

