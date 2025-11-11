Общество 11.11.2025 в 11:14
В Бурятии частные клиники полностью отказались от абортов
Об этом журналистам сообщил иерей РПЦ Федор Лукьянов
Коммерческие медицинские учреждения 14 российских регионов добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, общее число таких частных клиник в России составляет уже 752. Об этом ТАСС сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«Инициативы Святейшего патриарха по ограничению абортов поддержали власти всех 89 регионов России. В частности, частные клиники 14 субъектов РФ - по меньшей мере 752 учреждения - при содействии руководства епархий и губернаторов добровольно отказались от производства абортов. Подчеркну - коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно. Знаем, что работа с частными клиниками в вопросе ограничения абортов ведется еще в более чем 40 субъектах РФ», - сказал собеседник агентства.
Глава патриаршей комиссии уточнил, что в список 14 регионов вошли Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.
