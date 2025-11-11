В Бурятии 48 тысяч семей получают пособия

В Бурятии с начала этого года единое пособие назначено 48 тысячам семей, в которых воспитываются 100 тысяч детей до 17 лет. Количество будущих мам, получающих единое пособие по беременности, в этом году составило 2,7 тысячи. Такие данные озвучили сегодня в региональным Отделении Соцфонда.Для детей размер ежемесячной выплаты в Бурятии составляет от 9374 рубля до 18749 рублей (от 50 до 100% детского прожиточного минимума).Беременным женщинам, вставшим на учет в медорганизации до 12 недель беременности, единое пособие выплачивается в сумме от 10534 рублей до 21069 рублей (от 50 до 100% прожиточного минимума для трудоспособных).Региональный прожиточный минимум на душу населения в 2025 году, который Отделение СФР по Республике Бурятия применяет при оценке нуждаемости семей, составляет 19 329 рублей.Напомним, для получения выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период должен составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть не менее 89 760 рублей.«При назначении единого пособия учитываются такие виды доходов, как заработная плата, пенсии денежное довольствие военнослужащих, доход от предпринимательской деятельности и самозанятости, доходы, полученные за пределами РФ, а также стипендия. Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в нескольких месяцах расчетного периода один из родителей не работал по уважительным причинам. Например, женщина была беременна, ухаживала за ребенком до трех лет или пожилым человеком от восьмидесяти лет. При наличии таких причин в течение десяти месяцев из двенадцати, правило четырех МРОТ применяться не будет», — пояснил управляющий региональным Отделением Соцфонда Климентий Шомоев.При этом получать единое пособие на новорожденного ребенка родителям стало проще. Если семья уже получает выплаты на старших детей, региональное Отделение Соцфонда назначит пособие на младшего ребенка без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере при условии, что семья обратилась за выплатой не позднее 6 месяцев с рождения ребенка. Выплата будет назначена на тот же срок, что и на старших детей. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на переоформление единого пособия на всех детей сразу.