Смошенничавшая в Бурятии земский учитель отделалась «условкой»

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор в отношении несостоявшегося земского учителя за мошенничество при получении выплаты – 2 млн рублей.

На хищение бюджетных средств, выделяемых в рамках государственной программы «Земский учитель», она решилась в апреле 2024 года. Для этого женщина предоставила в Минобрнауки республики недостоверные сведения о своей личности, а именно о месте своего постоянного проживания, регистрации и фактического места работы.

Благодаря этой афере она получила деньги на свой расчетный счет, которыми распорядилась по собственному усмотрению. На данный момент мошенница полностью возместила нанесенный государству ущерб.

«Подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», - отметили в суде.