Общество 11.11.2025 в 12:40

Центр Улан-Удэ готовят к новогодним праздникам

Работы закипели на главной площади и яблоневой аллее
A- A+
Текст: Карина Перова
Центр Улан-Удэ готовят к новогодним праздникам
Фото: администрация Улан-Удэ

В центре Улан-Удэ начали готовиться к новогодним праздникам. На улице Ленина скоро вновь «засияют» яблони – сотрудники МБУ «Горсвет» устанавливают и проверяют световую иллюминацию. Светодиодными шапочками украсят более 100 деревьев – от главной площади до ТРЦ «Форум».

А на площади Советов приступают к работам по подготовке ледового городка. Как отметили в администрации города, для безопасности людей на время строительства территорию ограждают сеткой.

На этот раз в городке установят ледяные буузы, скамейки с омулем, фигуру Белого старца и прочие элементы тематики «Путешествия на Байкал». Также площадь украсят скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, композиция «Звёздное небо», световой шар и символ 2026 года – Красная огненная Лошадь на фоне световых цифр.

Ранее «Номер один» сообщал, что на сказочное пространство потратят почти 12 млн рублей. Больших ледяных букв двуязычного поздравления с праздником на сей раз не будет.

Теги
ледовый городок яблоневая аллея

Все новости

Центр Улан-Удэ готовят к новогодним праздникам
11.11.2025 в 12:40
«Наше дело – поддержка вашего»
11.11.2025 в 12:32
Жительница Улан-Удэ обманула банк, чтобы перевести деньги мошенникам
11.11.2025 в 12:15
Смошенничавшая в Бурятии земский учитель отделалась «условкой»
11.11.2025 в 12:10
Что такое программа долгосрочных сбережений
11.11.2025 в 12:08
В Бурятии 48 тысяч семей получают пособия
11.11.2025 в 11:37
В Улан-Удэ вспыхнул деревянный четырехквартирный дом
11.11.2025 в 11:17
В Бурятии частные клиники полностью отказались от абортов
11.11.2025 в 11:14
«АпатитАгро» выступил генеральным партнёром финала Кубка Вооружённых Сил России по армейскому рукопашному бою
11.11.2025 в 10:56
У погибшей после столкновения с автобусом автоледи из Бурятии не было прав
11.11.2025 в 10:48
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Смошенничавшая в Бурятии земский учитель отделалась «условкой»
Приговор огласили в Октябрьском районном суде Улан-Удэ
11.11.2025 в 12:10
Что такое программа долгосрочных сбережений
11.11.2025 в 12:08
В Бурятии 48 тысяч семей получают пособия
В них воспитываются 100 тысяч детей
11.11.2025 в 11:37
В Бурятии частные клиники полностью отказались от абортов
Об этом журналистам сообщил иерей РПЦ Федор Лукьянов
11.11.2025 в 11:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru