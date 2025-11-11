Центр Улан-Удэ готовят к новогодним праздникам

В центре Улан-Удэ начали готовиться к новогодним праздникам. На улице Ленина скоро вновь «засияют» яблони – сотрудники МБУ «Горсвет» устанавливают и проверяют световую иллюминацию. Светодиодными шапочками украсят более 100 деревьев – от главной площади до ТРЦ «Форум».

А на площади Советов приступают к работам по подготовке ледового городка. Как отметили в администрации города, для безопасности людей на время строительства территорию ограждают сеткой.

На этот раз в городке установят ледяные буузы, скамейки с омулем, фигуру Белого старца и прочие элементы тематики «Путешествия на Байкал». Также площадь украсят скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, композиция «Звёздное небо», световой шар и символ 2026 года – Красная огненная Лошадь на фоне световых цифр.

Ранее «Номер один» сообщал, что на сказочное пространство потратят почти 12 млн рублей. Больших ледяных букв двуязычного поздравления с праздником на сей раз не будет.