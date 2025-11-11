Улан-удэнец получил «привет» от бывшего своей девушки

В полицию с заявлением обратился 26-летний житель Улан-Удэ, оказавшийся жертвой автомобильной кражи. Вечером он приехал за своей девушкой, чтобы забрать ее с работы, но неудачно повстречался с ее бывшим и недовольным ухажером.

- Он ожидал её возле магазина на улице Столичной, где та работает администратором. В это время к автомобилю подошёл бывший молодой человек девушки потерпевшего – ранее судимый 34-летний житель Улан-Удэ. В ходе разговора подозреваемый начал вести себя агрессивно, провоцируя потерпевшего на конфликт. Чтобы избежать ссоры, заявитель отошёл в сторону от машины, но вернувшись обнаружил, что авто открыто, а из салона похищены сотовый телефон и ключи, - рассказали в полиции республики.

Ущерб парень оценил в 38 тысяч рублей. Вскоре подозреваемого задержали, похищенное имущество изъяли и завели уголовное дело.

Фото: loon.site