Таможня Бурятии передала минобороны России 800 рыболовных сетей

Таможня Бурятии передала конфискованные товары на нужды минобороны России. В их число вошли оборудование спутниковой связи стоимостью 62 тыс. рублей, 800 рыболовных сетей и 24 кубометра пиломатериалов.

Первое оборудование таможенники обнаружили в пункте пропуска МАПП Кяхта во время досмотра в автомобиле гражданина России. Мужчина не задекларировал товар по установленной форме. На нарушителя завели дело об административном правонарушении.

А рыболовные сети общей стоимостью 260 тыс. рублей пытались провезти через ЖДПП Наушки. Юрлицо сообщило таможенному органу в транзитной декларации недостоверные сведения о наименовании товара. За это его также привлекли к «административке». На том же посту выявили 24 кубических метра незадекларированных пиломатериалов.

«Все вышеуказанные товары, конфискованные по решениям суда и обращенные в федеральную собственность, переданы в министерство обороны Российской Федерации», - отметили в пресс-службе Бурятской таможни.