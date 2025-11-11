Администратор гостиницы в Улан-Удэ обчистила кассу

В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска раскрыли кражу денег из кассы гостиницы. Воровкой оказалась ранее работающая там 40-летняя горожанка.

Нынешняя администратор гостиницы обратилась в полицию с заявлением.

- Женщина рассказала, что при сверке занятости номеров и оплаченных бронирований обнаружилась недостача около 8 тысяч рублей. ПО подозрению в виновности была задержана 40-летнюю женщина, которая подрабатывала в гостинице администратором без официального трудоустройства, - рассказали в полиции республики.

В один из дней она решила, что больше не хочет там работать, не внесла в кассу денежные средства, которые получила от постояльцев за номер и сдав смену, ушла. Деньги потратила на личные нужды.

Женщина ранее не судима не была, но сейчас на нее завели уголовное дело.

