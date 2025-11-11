Общество 11.11.2025 в 14:44

Жители Улан-Удэ призывают «стучать» на соседей

Горожане возмущены рассыпанным по дорогам снегом и шлаком

Текст: Анастасия Величко
Улан-удэнцы, проживающие в частном секторе, высказывают недовольство действиями своих соседей, которые складируют снег прямо на проезжей части, а также рассыпают на улице шлак. Некоторые готовы писать жалобы в надзорные органы.

С просьбой к нерадивым соседям не мусорить люди взывают в районных чатах.

«Просьба не выкидывать снег на дорогу. Вдоль забора можно хотя бы складировать», «Сваливайте снег не на дорогу, а в свой огород, весной пригодится», «Почему чистите свой снег на дорогу? Когда уже начнут штрафовать за такое?».

«У нас особо одаренные шлак уже начали выкидывать в проулок и считают, что это нормально», «Высыпают кучами, потому что утилизировать не могут».

«Отправляйте все эти фото и видео в Бурприроднадзор, когда оштрафуют, будут уже не шутки».

Штрафы за складирование снега и шлака в неположенных местах действительно существуют. Частные организации или домовладельцы выбрасывающие снег на проезжую часть, создавая тем самым опасность для движения транспортных средств, несут административную ответственность по статье 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, либо технических средств организации дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц – 25 тысяч рублей, а на юридических лиц – 300 тысяч рублей.

Что касается выброса шлака, это действие подпадает под ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» и влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.


Фото: "Номер один"

жалобы снег шлак штрафы

