Улан-удэнцев просят снимать рюкзаки в транспорте

Жители Улан-Удэ, пользующиеся общественным транспортом, высказывают недовольство тем, что многие пассажиры не считают нужным снимать рюкзаки во время поездки. Своими возмущениями они делятся в соцсетях.

«Как бесят те, кто заходят в полный автобус и не снимают рюкзаки. Неужели вы не понимаете, что ваши баулы мешают передвижению людей в автобусе?! Ладно маленькие дети, им сложно в руках держать, но остальных, уж извините, хочется выкинуть из автобуса вместе с поклажей», - написал анонимный автор.

В России нет единых правил, которые определяют нужно снимать рюкзак в общественном транспорте или нет. Главное требование — «ручная кладь» не должна мешать окружающим. На практике в автобусах, метро, электричках возникает много споров по этому поводу.

Но в целом, большинство приходят к выводу, что снимать рюкзаки в общественном транспорте - это одно из основных правил пассажирского этикета.

Часто рюкзак на спине мешает перемещению по салону и доставляет неудобства другим пассажирам и кондукторам. Иногда портфелем можно испачкать чью-то одежду, ударить или поцарапать кого-то.

Если рюкзак снять и перевести его вперед, то его можно контролировать.

Рюкзак можно не снимать только в том случае, если пассажиров в салоне немного. Однако в таком случае выбирайте в автобусе места, где можно стоять спиной к окну или стенке.





Фото: "Номер один"