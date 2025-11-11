Общество 11.11.2025 в 15:58

Жительница Улан-Удэ потеряла 100 тысяч после наезда на столб

«Горсвет» взыскал с собственницы авто материальный ущерб

Текст: Анастасия Величко
Жительница Улан-Удэ потеряла 100 тысяч после наезда на столб

Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил исковые требования МБУ «Горсвет». С горожанки взыскали материальный ущерб в размере 103 696 руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины.

Обращаясь в суд, МБУ «Горсвет» просило взыскать с ответчика материальный ущерб за снесенную в результате дорожно-транспортного происшествия электроопору.

В момент ДТП за рулем автомобиля находился знакомый горожанки. Он не был вписан в договор страхования.

Суд пришел к выводу о взыскании с ответчика стоимости материального ущерба в сумме 103 696 руб. как с собственника источника повышенной опасности.

 
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
