В Улан-Удэ осудили стрелка по маршрутке

В Улан-Удэ перед судом предстал молодой человек, который седьмого июня обстрелял автобус из пневматического пистолета. Он обвинялся в хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

Летом 2025 года парочка молодых улан-удэнцев праздновала день рождения. Друзья приобрели пневматический пистолет, пули и газовые баллончики. Парни пошли домой и начали испытывать оружие, стреляя по банкам.

Приятель именинника вышел на балкон (квартира, к слову, находится на пятом этаже многоквартирного дома). Парень решил повеселиться и пострелять из пневмата по маршрутке.

«Создал реальную угрозу применения насилия к водителю, а также неопределенному кругу лиц, кроме того, повредил два стекла автобуса, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму более 40 000 рублей», - говорится в решении суда.

Преступление удалось раскрыть благодаря бдительности соседки. Женщина услышала звуки выстрелов и незамедлительно сообщила об этом в полицию.

Стрелок свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, добровольно возместил причиненный потерпевшему материальный ущерб, в том числе ущерб, причиненный простоем маршрутного автобуса на время ремонта.

Суд признал улан-удэнца виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «хулиганство» и «умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба гражданину, совершенное из хулиганских побуждений».

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.





Фото: "Номер один"