Общество 11.11.2025 в 16:44

У жителя Бурятии конфисковали авто за многократное нарушение ПДД

Решение сесть за руль без прав стало для него роковым
Текст: Елена Кокорина
У жителя Бурятии конфисковали авто за многократное нарушение ПДД

У жителя Еравнинского района Бурятии конфисковали автомобиль в доход государства за многократное нарушение ПДД. Мужчина 11 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, но 12 раз стал для него роковым.

- В мае 2025 года мужчина, не имея права управления транспортным средством и будучи ранее судимым за аналогичное преступление, вновь сел за руль автомобиля, после чего был остановлен сотрудниками ДПС. За это Еравнинский районный суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - рассказали в прокуратуре республики.

Автомобиль «Тойота Королла», которым подсудимый управлял в момент совершения преступления, конфисковали в доход государства.

Фото: loon.site

ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

