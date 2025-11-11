Общество 11.11.2025 в 16:53

Играть в азартные игры на кредитки не получится

Правительственная комиссия одобрила законопроект о запрете использования заёмных средств при ставках на спорт
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 ноября рассмотрела поправки в законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Согласно предложенным изменениям, для организаторов азартных игр — букмекерских контор и тотализаторов — планируется ввести запрет на дистанционный прием ставок с использованием кредитных и корпоративных карт. Под ограничение также подпадут средства со счетов индивидуальных предпринимателей, если они являются заемными. Кроме того, на рассмотрении находился вопрос о запрете переводов с дебетовых карт за счет средств овердрафта, сообщает «Коммерсант».

Советник гендиректора одной из компаний, продвигающей азартные игры Николай Оганезов отмечает, что игроки без труда смогут обналичивать кредитные деньги или переводить их на дебетовые карты, что делает запрет бессмысленным. При этом он добавляет, что банк-эмитент не передает информацию о типе карты (кредитная/расчетная) при проведении операций, а определить это по номеру карты невозможно, так как один БИН (номер) может использоваться для разных типов карт. 

Между тем в Бурятии проблема зависимостей от азартных игр весьма серьёзна, особенно она больно бьет по семейным бюджетам, когда люди, прежде всего мужчины, проигрывают целые состояния. Что приводит к росту разводов в республике. Поэтому специалисты в области здоровья приветствуют любые меры правительства, направленные на защиту населения, особенно молодёжи.
Играть в азартные игры на кредитки не получится
