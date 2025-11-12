Экс-депутат Хурала не дал помощнице возможность «размножаться, богатеть и радоваться»

В Бурятии завершилась громкая история с экс-депутатом Народного Хурала, который на практике воплотил собственное определение несправедливой оплаты труда. Судебные приставы взыскали с бывшего парламентария 902 тыс. рублей в пользу его помощницы, которую он систематически вводил в заблуждение относительно реального размера заработной платы. Женщина, занимавшая должность помощника депутата, вместо полагающихся 60 тыс. рублей ежемесячно получала лишь 20 тысяч - ровно ту сумму, которую сам политик публично называл «зарплатой рабов».Конфликт между экс-депутатом и его помощницей имеет долгую историю. Как сообщал «Номер один» в июле 2024 года, в отношении Виктора Мальцева было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По информации источников издания, будучи депутатом, он заставлял своею помощницу отдавать ему часть зарплаты, таким образом получив в общей сложности около миллиона рублей. На тот момент оставалось неясным, куда именно шли эти деньги - в карман народного избранника, на партийные или какие-то иные цели.Судебное разбирательство завершилось полным взысканием ущерба. По данным УФССП по Бурятии, судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета должника и направил постановление о ежемесячном удержании задолженности из его зарплаты.- Помимо этого, установлен запрет на совершение регистрационных действий в отношении двух квартир, принадлежавших ему на праве собственности. На сегодняшний день сумма ущерба взыскана в полном объеме, денежные средства перечислены взыскательнице, - отметили в ведомстве.Особую пикантность ситуации придает то, что сам экс-депутат неоднократно выступал с громкими заявлениями о социальной справедливости. Как сообщал «Номер один» в 2021 году, на сессии Хурала Бурятии депутат Виктор Мальцев, представлявший город Северобайкальск, эмоционально заявлял: «Я хочу вас спросить: на выборах в Государственную Думу почему из 11 избирательных участков города Северобайкальска на девяти победили коммунисты? Да только потому, что люди не видят перспективы жить на севере. Сколько мы говорим о зарплате учителей? Что изменилось на сегодняшний день?».Особенно показательными стали его слова о размере оплаты труда: «20 тыс. рублей - это зарплата рабов. Потому что прожить на эти деньги невозможно. Задача народа - размножаться, богатеть и радоваться. Я не могу поздравить жителей Бурятии с Новым годом с улыбкой на лице. Это не Новый год, когда холодильник пустой». При этом сам депутат тогда работал машинистом электровоза и получал 100 тыс. рублей в месяц, что он называл «нижним порогом бедности».Еще одна цитата политика сегодня выглядит не менее иронично. В феврале 2021 года, выступая в защиту педагогов, Мальцев заявлял: «Надо думать о тех, кто живет хуже нас». Он тогда обращал внимание на уровень оплаты труда работников дошкольных учреждений, отмечая, что зарплата воспитателей в детсадах не повышалась уже пять лет и на эти деньги выжить невозможно. Эти слова звучат особенно горько в контексте того, что сам депутат не просто не «думал о тех, кто живет хуже», а сознательно ухудшал положение своей непосредственной подчиненной.Отношение экс-депутата к вопросам собственного благосостояния проявлялось и в других историях. Как сообщал «Номер один» в 2022 году, именно Виктор Мальцев стал косвенной причиной дополнительных расходов бюджета на содержание парламента. Депутат-машинист, работавший в РЖД, подал в суд на компанию с требованием компенсировать его затраты на участие в заседаниях Хурала.Эта история началась с того, что Мальцев, став депутатом-списочником в 2018 году, ездил из Северобайкальска в Улан-Удэ не на «своем» поезде, а добирался на самолете. Первое время гостиница, проезд и командировочные, а также заработок по месту основной работы исправно выплачивались бухгалтерией РЖД, однако затем машинисту в оплате средств на законотворчество отказали. Депутат-машинист подал в суд на выплату денег и выиграл его.Однако РЖД, в свою очередь, выиграли процесс в Верховном суде РБ о признании не соответствующим федеральному законодательству республиканского Закона «О статусе депутата». Согласно которому траты на временное отсутствие работника, являющегося депутатом, возлагали на работодателя. Как отмечал депутат Игорь Бобков, «ранее ситуация всех устраивала, а теперь, в случае отказа от выплат, замаячила перспектива роспуска Хурала», если депутаты «не приведут республиканский закон в соответствие с федеральным».Итогом этого конфликта стало решение депутатов установить дополнительные выплаты из бюджета. На заседании комитета по экономике НХ предварительно решили, что за основу возьмут среднюю зарплату по Бурятии в 50 тыс. рублей, и, разделив эту сумму на среднее количество сессий и заседаний комитетов, высчитали итоговую сумму - 3,7 млн рублей в год. Таким образом, борьба Мальцева за личные компенсации привела к дополнительным расходам республиканского бюджета.Эта история наглядно продемонстрировала разрыв между громкими социальными лозунгами и реальной практикой политика. В то время как сам депутат тщательно следил за собственным доходом и как машинист электровоза, и как депутат, добиваясь компенсаций за участие в заседаниях, своей помощнице он платил ровно ту сумму, которую публично называл недостойной современного человека, лишая ее тем самым возможности «размножаться, богатеть и радоваться».