Жители Улан-Удэ замусорили лес после гендер-пати

Местные жители устроили праздник по поводу определения пола будущего ребенка. Мероприятие провели в заснеженном лесу. Принесли шары, коробки, ленточки. Однако закончилось это милое действо очень некультурно.

Радостное событие стало достоянием общественности после того, как участники праздника оставили в лесу пластиковую посуду, упаковку и прочий праздничный мусор.

«Малыш, у тебя большая семья, состоятельные родители...Но они «забыли» убрать следы радости! – возмущается житель Бурятии в соцсети. – Вас там целая толпа была. Неужели не могли унести то, что принесли? Свинство!»

Читатели такой поступок дружно осудили и поделились своими примерами загрязнения окружающей среды.

«Это вы еще по лесу Энергетика и Зверосовхоза не ходили. Там такой ужас, свалка под домом - диваны, мешки строительного мусора, канистры от машинного масла, кучи бытового мусора и все, что можно сгрузить ночью».

«А ведь буквально двадцать лет назад лес в Энергетике был идеальным. По шёл с ребенком в коляске гулять - красота кругом, сосны, багульник цветет. В сезон и грибы собрать можно было. А сейчас можно сказать не лес, а лесок полный мусора, гора блоков, вырытые котлованы и т.д.».





Фото: соцсети