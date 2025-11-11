Пчеловод из Бурятии создал цифровую платформу для поддержки аграриев

Фермер-пчеловод из Бурятии Илья Краснопеев запустил цифровую платформу «Фармер» для поддержки аграриев. Проект поддержал зампред – министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаева.

Платформа позволит фермерам сравнивать свои показатели с другими хозяйствами, находить подходящие субсидии и гранты, а также привлекать прямые инвестиции. Так, можно предложить инвестору вложиться в конкретное животное для получения от него молока, яиц или мяса. Также будет доступен фермерский маркетплейс с удобрениями, техникой и т.д. Официальная презентация платформы состоится 27 ноября на Дне работника АПК.

«По словам Ильи, проект – это целая экосистема, призванная помогать малым фермерским хозяйствам развиваться, минимизировать риски и постоянно учиться», - отметили в профильном министерстве.

Сейчас для тестирования с бесплатной регистрацией идет набор первых 30 фермеров: https://фармер.рф/