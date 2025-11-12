Общество 12.11.2025 в 09:17

В Бурятии капитально отремонтировали мост в Кабанском районе

Капремонт моста стал возможен благодаря президентскому нацпроекту
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии капитально отремонтировали мост в Кабанском районе
Фото: Минтранс Бурятии
В Кабанском районе Бурятии завершился ремонт моста через реку Телья. Он находится у села Шергино на 10 километре автодороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье. Мост, построенный в 1980-х годах, был изношен, конструкции заборных стенок и пролетных строений имели существенные разрушения, появилась просадка насыпи на подходах к мосту.

Капремонт моста стал возможен благодаря президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ составила 30,5 млн рублей. 

«Все необходимое для укрепления объекта выполнено, сегодня мост готовят к вводу в эксплуатацию. Напомню, в этом году мы отремонтируем 21 мост», - рассказал в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

Что касается самой трассы Тресково – Шергино – Оймур – Заречье, то сейчас на этой автодороге ремонтируют 10-километровый участок между селами Никольск и Шергино (с 4-го по 14-й км). Ремонт завершат в 2026-м году.

«Продолжаем развитие дорожной инфраструктуры населенных пунктов, чтобы все мы могли с удобством доставить груз из одной точки в другую, доехать до работы, навестить родных, довезти детей до школы и детского сада», - отметил Алексей Цыденов.
