В Бурятии капитально отремонтировали мост в Кабанском районе

В Кабанском районе Бурятии завершился ремонт моста через реку Телья. Он находится у села Шергино на 10 километре автодороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье. Мост, построенный в 1980-х годах, был изношен, конструкции заборных стенок и пролетных строений имели существенные разрушения, появилась просадка насыпи на подходах к мосту.Капремонт моста стал возможен благодаря президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ составила 30,5 млн рублей.«Все необходимое для укрепления объекта выполнено, сегодня мост готовят к вводу в эксплуатацию. Напомню, в этом году мы отремонтируем 21 мост», - рассказал в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.Что касается самой трассы Тресково – Шергино – Оймур – Заречье, то сейчас на этой автодороге ремонтируют 10-километровый участок между селами Никольск и Шергино (с 4-го по 14-й км). Ремонт завершат в 2026-м году.«Продолжаем развитие дорожной инфраструктуры населенных пунктов, чтобы все мы могли с удобством доставить груз из одной точки в другую, доехать до работы, навестить родных, довезти детей до школы и детского сада», - отметил Алексей Цыденов.