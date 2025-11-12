Общество 12.11.2025 в 09:56

На мысе Крестовый в Бурятии появилась скульптура омуля

Также там установили интерактивные вращающиеся кубы
A- A+
Текст: Карина Перова
На мысе Крестовый в Бурятии появилась скульптура омуля
Фото: администрация Баргузинского района

В Баргузинском районе Бурятии появится новый туристический объект на мысе Крестовый. Там завершаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры.

На территории установили смотровую площадку с художественной композицией, информационный стенд с картой района, интерактивные вращающиеся кубы с достопримечательностями, скульптуру байкальского омуля и флагштоки с названиями поселений района. Скоро состоится официальное открытие.

«Объект станет отличным местом для отдыха туристов и местных жителей. Здесь можно будет сделать красивые фотографии, узнать интересные факты о районе и полюбоваться панорамными видами», - отметили в райадминистрации.

Теги
мыс Крестовый

Все новости

На мысе Крестовый в Бурятии появилась скульптура омуля
12.11.2025 в 09:56
В Улан-Удэ нашли пропавшую девочку
12.11.2025 в 09:48
Жительница Бурятии вложила миллионы в «валюту, кофе и биткоин»
12.11.2025 в 09:38
В Улан-Удэ мужчину экстренно госпитализировали с гнойником в плече
12.11.2025 в 09:27
В Бурятии капитально отремонтировали мост в Кабанском районе
12.11.2025 в 09:17
Чужие мусорные контейнеры
12.11.2025 в 09:00
Экс-депутат Хурала не дал помощнице возможность «размножаться, богатеть и радоваться»
12.11.2025 в 06:00
«Чиполлино» в исполнении будущих звезд
11.11.2025 в 19:09
«Он заплакал от боли»
11.11.2025 в 17:42
В Улан-Удэ заработали еще пять умных светофоров
11.11.2025 в 17:25
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Бурятии капитально отремонтировали мост в Кабанском районе
Капремонт моста стал возможен благодаря президентскому нацпроекту
12.11.2025 в 09:17
Чужие мусорные контейнеры
Кому нельзя пользоваться ими?
12.11.2025 в 09:00
Экс-депутат Хурала не дал помощнице возможность «размножаться, богатеть и радоваться»
Народный избранник платил женщине «зарплату рабов»
12.11.2025 в 06:00
В Улан-Удэ заработали еще пять умных светофоров
С их помощью можно эффективно управлять транспортными потоками
11.11.2025 в 17:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru