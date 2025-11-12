На мысе Крестовый в Бурятии появилась скульптура омуля

В Баргузинском районе Бурятии появится новый туристический объект на мысе Крестовый. Там завершаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры.

На территории установили смотровую площадку с художественной композицией, информационный стенд с картой района, интерактивные вращающиеся кубы с достопримечательностями, скульптуру байкальского омуля и флагштоки с названиями поселений района. Скоро состоится официальное открытие.

«Объект станет отличным местом для отдыха туристов и местных жителей. Здесь можно будет сделать красивые фотографии, узнать интересные факты о районе и полюбоваться панорамными видами», - отметили в райадминистрации.