Общество 12.11.2025 в 09:56
На мысе Крестовый в Бурятии появилась скульптура омуля
Также там установили интерактивные вращающиеся кубы
Текст: Карина Перова
В Баргузинском районе Бурятии появится новый туристический объект на мысе Крестовый. Там завершаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры.
На территории установили смотровую площадку с художественной композицией, информационный стенд с картой района, интерактивные вращающиеся кубы с достопримечательностями, скульптуру байкальского омуля и флагштоки с названиями поселений района. Скоро состоится официальное открытие.
«Объект станет отличным местом для отдыха туристов и местных жителей. Здесь можно будет сделать красивые фотографии, узнать интересные факты о районе и полюбоваться панорамными видами», - отметили в райадминистрации.
Тегимыс Крестовый