На Байкале начали сносить отель

В поселке Листвянка начали сносить гостиничный комплекс «Байкальский острог», самовольно возведенный на берегу Байкала. Работы проводят под контролем судебных приставов в рамках исполнительного производства.

Как сообщили порталу IRK.ru в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, после поступления исполнительного документа должника уведомили о возбуждении производства и сроках добровольного исполнения решения суда. Однако в установленный период требование о сносе выполнено не было, в связи с чем с собственника взыскали исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

Владелец объекта неоднократно привлекался к ответственности за нарушения законодательства. Общая сумма назначенных административных штрафов превысила 800 тысяч рублей, большая часть которых была оплачена. Кроме того, собственник был привлечен к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение судебного акта» с назначением штрафа в размере 40 тысяч рублей.