Общество 12.11.2025 в 11:00

В Чите улучшили демографическую ситуацию среди кур

В Забайкалье опробовали пластические операции курицам для повышения яйценоскости
Текст: Иван Иванов
Фото: Госветслужба Забайкалья

Ветеринар Чернышевской станции по борьбе с болезнями животных Забайкальского края впервые сделала пластическую операцию курице, которая не могла снести яйцо. Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на Госветслужбу Забайкалья.

На прием к ветеринарному врачу пришла женщина и попросила помочь ее курочке. Она рассказала, что курица-молодка не может снести яйцо: уже два дня тужится, а результата нет.

Врач установила, что в два месяца от роду курочка перенесла травму: сородичи расклевали ей клоаку. Открытую рану удалось заживить, но неравномерно, появились осложнения, и путь яйца из яйцевода в клоаку оказался перекрыт.

Ветеринар оказала птице хирургическую помощь, проведя уникальную операцию по восстановлению яйценоскости.

«На сегодняшний день курочка чувствует себя хорошо и радует свою хозяйку яйцом», — говорится в сообщении.

Почин похвальный – подобные операции позволят улучшить демографическую ситуацию с курами и увеличить объемы производства яиц в частном секторе.

Теги
забайкалье курицы

