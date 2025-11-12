Общество 12.11.2025 в 11:22

В Улан-Удэ у строительной организации арестовали бетоносмеситель

Компания задолжала несколько миллионов своему контрагенту
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ у строительной организации арестовали бетоносмеситель
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ одна из строительных организаций задолжала более 9,3 млн рублей своему контрагенту. По данному факту в УФССП по Бурятии возбудили исполнительное производство.

Выяснилось, что в собственности у компании-должника есть два транспортных средства. Судебный пристав наложил арест на одно из них – бетоносмеситель ISUZU.

Кроме основной суммы долга, организации предстоит уплатить исполнительский сбор в размере 655 тыс. рублей за несвоевременное исполнение судебного решения.

«После ареста имущества у должника есть 10 дней для погашения задолженности. По истечении этого срока судебный пристав передает имущество на оценку и последующую реализацию в специализированную организацию. Вырученные денежные средства пойдут в счет уплаты долга», - сказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Теги
судебные приставы

Все новости

В Бурятии два мужика избили ногами 15-летнего подростка
12.11.2025 в 11:26
В Улан-Удэ у строительной организации арестовали бетоносмеситель
12.11.2025 в 11:22
В Улан-Удэ разыскивают подростка
12.11.2025 в 11:12
В Чите улучшили демографическую ситуацию среди кур
12.11.2025 в 11:00
Администратор супермаркета убил воришку одним ударом
12.11.2025 в 10:49
На Байкале начали сносить отель
12.11.2025 в 10:40
В Улан-Удэ отказ принять на работу беременную женщину привел к «уголовке»
12.11.2025 в 10:39
В Бурятии сельчан смутило асфальтирование дороги после снегопада
12.11.2025 в 10:30
В Бурятии назвали самые популярные автомобили с пробегом
12.11.2025 в 10:23
На мысе Крестовый в Бурятии появилась скульптура омуля
12.11.2025 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Чите улучшили демографическую ситуацию среди кур
В Забайкалье опробовали пластические операции курицам для повышения яйценоскости
12.11.2025 в 11:00
Администратор супермаркета убил воришку одним ударом
Мужчину осудили за превышение мер, необходимых для задержания преступника
12.11.2025 в 10:49
На Байкале начали сносить отель
В Листвянке хозяин гостиницы построил объект с нарушениями
12.11.2025 в 10:40
В Бурятии сельчан смутило асфальтирование дороги после снегопада
В МАУ Иволга заявили, что рабочие убрали снег перед укладкой асфальта  
12.11.2025 в 10:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru