В Улан-Удэ у строительной организации арестовали бетоносмеситель

В Улан-Удэ одна из строительных организаций задолжала более 9,3 млн рублей своему контрагенту. По данному факту в УФССП по Бурятии возбудили исполнительное производство.

Выяснилось, что в собственности у компании-должника есть два транспортных средства. Судебный пристав наложил арест на одно из них – бетоносмеситель ISUZU.

Кроме основной суммы долга, организации предстоит уплатить исполнительский сбор в размере 655 тыс. рублей за несвоевременное исполнение судебного решения.

«После ареста имущества у должника есть 10 дней для погашения задолженности. По истечении этого срока судебный пристав передает имущество на оценку и последующую реализацию в специализированную организацию. Вырученные денежные средства пойдут в счет уплаты долга», - сказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.