Общество 12.11.2025 в 12:00

За 8 месяцев Бурятию посетили почти 530 тысяч туристов

Прирост составил 3,7%
Текст: Карина Перова
За 8 месяцев Бурятию посетили почти 530 тысяч туристов
Фото: архив «Номер один»

За январь-сентябрь Бурятию посетили 529,5 тыс. туристов. Прирост по сравнению с соответствующим периодом 2024 года составил 3,7%. Об этом сообщил министр туризма республики Алдар Доржиев на заседании Совета по развитию туризма при главе региона.

По его словам, предварительно, объем платных услуг вырос на 105,9%, составил 4,01 млрд руб.; налоговые поступления в бюджет республики выросли на 107,8% (составили 209,3 млн руб.).

На повышение привлекательности Бурятии повлияли новые объекты. В этом году благодаря мерам господдержки заработали модульные гостиницы, кемпинги, круглогодичные бассейны. Появились экологические тропы, смотровые площадки, въездные группы и беседки.

Также в 2025 году открылась самая длинная тропа Дальнего Востока «Тропа Здоровья» в Улан-Удэ (почти 21 км, 5 участков троп). В 2026 году начнется реставрация Гостиных рядов. Стартовала и подготовка к 300-летию Кяхты. В центре города запустили архитектурную подсветку, установили новые арт-объекты, приобрели мобильные павильоны, фонарные столбы, скамейки. По реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» уже выделено 215 млн рублей на инфраструктуру.

Также начала свою работу новая система регионального государственного контроля в сфере туризма. Что касается легализации средств размещения, то в республике 322 объекта вошли в Единый реестр классификации в сфере туристской индустрии.

