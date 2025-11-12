Поговорили об апатитах

В республиканском парламенте 10 ноября состоялось заседание круглого стола. Фракция КПРФ во главе с председателем Виктором Малышенко пригласила представителей научного сообщества, общественности, органов госвласти и МСУ, депутатов Госдумы ФС РФ и Народного Хурала обсудить тему «Угрозы и риски для экологической системы озера Байкал при разработке месторождений на Байкальской природной территории».- Сегодня мы собрали всех неравнодушных к судьбе озера Байкал, чтобы узнать об угрозах и рисках, имеющихся для Байкальской природной территории. Байкальская природная территория регулярно сталкивается с экологическими рисками, связанными с загрязнением, вырубкой лесов, добычей полезных ископаемых и влиянием туризма. Экологическая обстановка, несмотря на многочисленные законы, защищающие озеро, не улучшается. Ни активность граждан, ни законодательная защищенность озера Байкал не гарантируют полную защиту окружающей среды от экологических угроз. На территории центральной экологической зоны все виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на экологическую систему озера, должны быть запрещены, - категорично высказался Виктор Малышенко.На заседании по видеоконференцсвязи выступили ряд ученых из Москвы. Первым взял слово научный руководитель института и заведующий лабораторией управления водными ресурсами отдела управления водными ресурсами Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Ученый предположил, что при разработке месторождения может возникнуть депрессионная воронка, которая «осушит колодцы» местных жителей. Однако академик сам признался в том, что «пока геологоразведочные работы не будут завершены, нельзя сказать точно, какие риски ожидают».Также ученый взялся рассуждать об экономике Бурятии: он неожиданно усомнился в том, что появление нового большого производства станет существенным вкладом в экономическое развитие региона, при этом никаких аргументов в подтверждение своих рассуждений не назвал. Однако с этим мнением не согласны в правительстве. Там считают, что появление сотен рабочих мест в республике пойдет только на пользу: мужчинам не придется уезжать на заработки из Бурятии. Они смогут получать достойные зарплаты дома, на малой родине.Директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов выступил не менее странно, заявив, что фрезерные комбайны, с помощью которых планируется вести добычу апатитов, не существуют. Но реальность говорит о другом - фрезерные комбайны сегодня успешно применяются в России для добычи разных полезных ископаемых: каменного и бурого угля, фосфоритов и известняка. Подобные комбайны будут использоваться и на Ошурковском месторождении.С докладом «Oб экологической опасности разработки Ошурковского месторождения» выступила по ВКС заслуженный эколог РФ, эксперт комитета Госдумы по природным ресурсам и экологии, член Высшего экологического совета Тамара Злотникова.Вслед за ней своим экспертным мнением поделилась член-корреспондент РАН, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Наталья Лукина. Затем также по ВКС свои аргументы привел Сергей Матвеев, опальный экс-министр природных ресурсов и экологии Бурятии, который, к слову, осужден на три года условно за превышение должностных полномочий и нецелевое расходование бюджетных средств на сумму более 80 млн рублей в рамках государственного контракта.Жители сел Ошурково и Сотниково рассказали о том, как прошли предыдущие публичные слушания, и озвучили обращение к депутатам Народного Хурала, представителям госорганов Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.С ответным словом от «АпатитАгро» выступил заместитель директора по экологической безопасности Игорь Попов.- Мы и наш инвестор очень тщательно относимся к вопросам соблюдения экологической безопасности. Но на сегодня мы пока только готовимся к геологоразведке и последующему прохождению государственной экспертизы. Это довольно серьезный и длительный процесс. На всех этапах работ нас будут строго контролировать разные ведомства и надзорные органы, будем работать в строгом соответствии с экологическими требованиями и природоохранным законодательством. Об этом мы не раз заявляли, - отметил Игорь Попов.Также сторонники освоения Ошурковского месторождения уже не раз отмечали, что для Бурятии реализация такого проекта имеет стратегическое значение. Республика остро нуждается в прорывных промышленных проектах, способных обеспечить бюджетную самодостаточность. Как показывает опыт успешно запущенного ГОКа «Озерный», крупные горнодобывающие предприятия могут стать надежным источником налоговых поступлений и драйвером развития смежных отраслей.Ошурковское месторождение станет новым проектом, усиливающим промышленный потенциал республики. Объем инвестиций в 63 млрд рублей — это огромное вливание в экономику Бурятии. Для сравнения: собственные доходы всего бюджета Бурятии в 2025 году запланированы в объеме 48 млрд рублей.Проект разработан с применением передовых технологий, исключающих негативное воздействие на окружающую среду. Буровзрывные работы полностью исключены — добыча будет вестись с помощью фрезерных комбайнов. Предусмотрена многоуровневая система пылеподавления, замкнутый цикл использования воды, современные системы очистки.- Нужно понимать, что все работы состоят из нескольких этапов. Сейчас есть проект геологоразведочных работ. Планируется пробурить восемь скважин в диаметре не больше десяти сантиметров и три скважины на воду из одной точки. И на этом этапе делать больше ничего не нужно, это минимальное воздействие. Ни одного деревца не надо рубить, чтобы работать, - отмечал ранее Евгений Кислов. – Второй этап, который пока под вопросом, это опытно-промышленные работы. Для них можно использовать уже существующий карьер, там порода набита – глыбами лежит. И дорога к ней есть. Может быть, этого хватит для опытно-промышленных работ. Только после этих этапов, если результат будет положительным, начнется проект отработки.Тем не менее сегодня различные рассуждения об эффективности или опасности разработки крайне преждевременны. Все произнесенные предположения основаны на теории «а вдруг», причем без понимания, есть ли вообще предмет спора? Пока проекта разработки не существует, есть лишь намерения. Однако за все время споров о месторождении образовалась группа участников дискуссии, у которых повышенная тревожность сколько не за само месторождение или экологию региона, а, судя по всему, за личное участие в горячих спорах. Никакого нового резолютивного решения прошедшая встреча не обозначила. На все вопросы депутатов и приглашенных экспертов снова ответили представители компании. На данный момент необходимо дождаться, каким будет официальный проект, чтобы можно было конструктивно и детально изучить все риски, а также то, каким образом компания планирует обеспечить безопасность.