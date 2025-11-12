Бурятия зовет!

- Благодаря нацпроекту удалось приобрести десять модульных средств размещения, провести освещение, оборудовать площадки и создать условия для гостей с ограниченными возможностями, - говорит Анна.





Истории предпринимателей из Тункинской долины Анны Моглоевой и Александра Маладаева показывают, как национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать внутренний туризм, создавая новые рабочие места и делая отдых в Бурятии доступным и комфортным.Тункинская долина уверенно становится одним из главных направлений внутреннего туризма в Бурятии. Путешественников притягивают величественные горы, чистый воздух и горячие целебные источники. Но за каждым новым туристическим маршрутом стоят не только природные богатства, но и люди, которые вкладывают в развитие туризма любовь к Родине, душу и труд.Национальный проект «Туризм и гостеприимство» дал возможность многим предпринимателям воплотить мечты в реальность, сделав отдых в регионе современным и удобным. Среди тех, кто изменяет облик Тункинского района - Анна Моглоева и Александр Маладаев.Анна - жительница села Жемчуг, владелица базы отдыха «Пять вершин». Для нее все началось с желания создать уютное место для отдыхающих и подарить гостям возможность почувствовать особую атмосферу Тункинской долины.- Я родилась в удивительно красивом месте с чистым воздухом, величественными горами и горячими источниками. Всегда мечтала создать что-то свое. Семья и родной край стали моим главным вдохновением, - рассказывает Анна.Ее путь в туризме начался с небольшого гостевого дома, а теперь «Пять вершин» - это современная база отдыха с благоустроенной территорией, детской площадкой и удобными домиками.Гостям нравится атмосфера доброжелательности и уюта, а также близость к уникальной бурятской природе.- Люди отмечают чистоту, порядок, что все здесь сделано с душой. Это для нас самая высокая награда, - добавляет она.Семейное дело Моглоевых стало примером того, как поддержка государства помогает малому бизнесу развиваться даже в отдаленных районах, создавая рабочие места и улучшая качество сервиса.Схожий путь прошел и Александр Маладаев, владелец парк-отеля «Магай Парк». Его проект появился в 2023 году и уже стал популярным местом отдыха для туристов.- Я решил открыть отель в Тункинской долине, которая очень богата и красива своей природой. Хотелось создать современную базу отдыха, соответствующую высоким требованиям, - рассказывает мужчина.По его словам, участие в нацпроекте стало серьезным стимулом для развития бизнеса.- Национальный проект позволил сократить сроки возврата инвестиций и сделал туризм привлекательным для нас, предпринимателей. Мы смогли установить модульные средства размещения, а в ближайшие годы планируем расширение и строительство новых объектов, - отмечает Александр.Сегодня «Магай Парк» располагает 17 современными модулями, включая глэмпинги. На территории уже строятся кафе, детская площадка и зоны отдыха. Все это создает атмосферу уюта на фоне дикой природы.- Туристы все чаще выбирают внутренние направления. Им важно, чтобы отдых был комфортным и доступным. Благодаря нацпроекту мы можем предложить им это, - подчеркивает Александр.Предприниматели уверены: развитие туризма невозможно без комплексного подхода. Это и дороги, и транспорт, и инфраструктура, и образование кадров. Национальный проект дал не только финансовую, но и консультационную поддержку, помог людям дела объединиться и обмениваться опытом.Анна и Александр считают, что вместе любовь к родной земле и государственная поддержка могут менять облик региона.