Общество 12.11.2025 в 12:40

Бурятия зовет!

Как нацпроект меняет туризм в республике
Текст: Виктория Данилова
Истории предпринимателей из Тункинской долины Анны Моглоевой и Александра Маладаева показывают, как национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать внутренний туризм, создавая новые рабочие места и делая отдых в Бурятии доступным и комфортным.

Тункинская долина уверенно становится одним из главных направлений внутреннего туризма в Бурятии. Путешественников притягивают величественные горы, чистый воздух и горячие целебные источники. Но за каждым новым туристическим маршрутом стоят не только природные богатства, но и люди, которые вкладывают в развитие туризма любовь к Родине, душу и труд. 

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» дал возможность многим предпринимателям воплотить мечты в реальность, сделав отдых в регионе современным и удобным. Среди тех, кто изменяет облик Тункинского района - Анна Моглоева и Александр Маладаев.

«Пять вершин»

Анна - жительница села Жемчуг, владелица базы отдыха «Пять вершин». Для нее все началось с желания создать уютное место для отдыхающих и подарить гостям возможность почувствовать особую атмосферу Тункинской долины.

- Я родилась в удивительно красивом месте с чистым воздухом, величественными горами и горячими источниками. Всегда мечтала создать что-то свое. Семья и родной край стали моим главным вдохновением, - рассказывает Анна.

Ее путь в туризме начался с небольшого гостевого дома, а теперь «Пять вершин» - это современная база отдыха с благоустроенной территорией, детской площадкой и удобными домиками.

- Благодаря нацпроекту удалось приобрести десять модульных средств размещения, провести освещение, оборудовать площадки и создать условия для гостей с ограниченными возможностями, - говорит Анна.


Гостям нравится атмосфера доброжелательности и уюта, а также близость к уникальной бурятской природе.

- Люди отмечают чистоту, порядок, что все здесь сделано с душой. Это для нас самая высокая награда, - добавляет она.

Семейное дело Моглоевых стало примером того, как поддержка государства помогает малому бизнесу развиваться даже в отдаленных районах, создавая рабочие места и улучшая качество сервиса.

«Магай Парк»

Схожий путь прошел и Александр Маладаев, владелец парк-отеля «Магай Парк». Его проект появился в 2023 году и уже стал популярным местом отдыха для туристов.

- Я решил открыть отель в Тункинской долине, которая очень богата и красива своей природой. Хотелось создать современную базу отдыха, соответствующую высоким требованиям, - рассказывает мужчина.

По его словам, участие в нацпроекте стало серьезным стимулом для развития бизнеса.

- Национальный проект позволил сократить сроки возврата инвестиций и сделал туризм привлекательным для нас, предпринимателей. Мы смогли установить модульные средства размещения, а в ближайшие годы планируем расширение и строительство новых объектов, - отмечает Александр.

Сегодня «Магай Парк» располагает 17 современными модулями, включая глэмпинги. На территории уже строятся кафе, детская площадка и зоны отдыха. Все это создает атмосферу уюта на фоне дикой природы.

- Туристы все чаще выбирают внутренние направления. Им важно, чтобы отдых был комфортным и доступным. Благодаря нацпроекту мы можем предложить им это, - подчеркивает Александр.

Предприниматели уверены: развитие туризма невозможно без комплексного подхода. Это и дороги, и транспорт, и инфраструктура, и образование кадров. Национальный проект дал не только финансовую, но и консультационную поддержку, помог людям дела объединиться и обмениваться опытом.

Анна и Александр считают, что вместе любовь к родной земле и государственная поддержка могут менять облик региона.
