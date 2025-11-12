Пенсионерка из Улан-Удэ выбила с аферистов свои «кровные» и проценты

В пользу обманутой пенсионерки из Улан-Удэ взыскали 770 тысяч рублей. Женщина стала жертвой телефонных мошенников.

Все произошло еще в августе 2023 года. Горожанке позвонили аферисты, притворившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они развели ее по классической схеме – убедили перевести 570 тысяч рублей на «безопасный счёт», чтобы их никто не похитил. Улан-удэнка перевела свои «кровные» на виртуальную карту дроппера.

Пострадавшая пожаловалась в прокуратуру Октябрьского района. В надзорном ведомстве обратились в суд с иском о взыскании с владельца карты полученной суммы и процентов за пользование чужими деньгами.

«Лискинский районный суд Воронежской области удовлетворил иск в полном объёме, постановив взыскать в пользу пенсионерки 770 тыс. рублей», - отметили в прокуратуре Бурятии.

