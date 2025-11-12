Общество 12.11.2025 в 13:12

Пенсионерка из Улан-Удэ выбила с аферистов свои «кровные» и проценты

В ее пользу взыскали 770 тысяч рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
Пенсионерка из Улан-Удэ выбила с аферистов свои «кровные» и проценты
Фото: архив «Номер один»

В пользу обманутой пенсионерки из Улан-Удэ взыскали 770 тысяч рублей. Женщина стала жертвой телефонных мошенников.

Все произошло еще в августе 2023 года. Горожанке позвонили аферисты, притворившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они развели ее по классической схеме – убедили перевести 570 тысяч рублей на «безопасный счёт», чтобы их никто не похитил. Улан-удэнка перевела свои «кровные» на виртуальную карту дроппера.

Пострадавшая пожаловалась в прокуратуру Октябрьского района. В надзорном ведомстве обратились в суд с иском о взыскании с владельца карты полученной суммы и процентов за пользование чужими деньгами.

«Лискинский районный суд Воронежской области удовлетворил иск в полном объёме, постановив взыскать в пользу пенсионерки 770 тыс. рублей», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что жительница Тарбагатайского района вернула деньги, которые «утекли» аферистке из Тульской области. 

Теги
мошенничество прокуратура

Все новости

Пенсионерка из Улан-Удэ выбила с аферистов свои «кровные» и проценты
12.11.2025 в 13:12
Бурятия зовет!
12.11.2025 в 12:40
Поговорили об апатитах
12.11.2025 в 12:21
За 8 месяцев Бурятию посетили почти 530 тысяч туристов
12.11.2025 в 12:00
В Бурятии два мужика избили ногами 15-летнего подростка
12.11.2025 в 11:26
В Улан-Удэ у строительной организации арестовали бетоносмеситель
12.11.2025 в 11:22
В Улан-Удэ разыскивают подростка
12.11.2025 в 11:12
В Чите улучшили демографическую ситуацию среди кур
12.11.2025 в 11:00
Администратор супермаркета убил воришку одним ударом
12.11.2025 в 10:49
На Байкале начали сносить отель
12.11.2025 в 10:40
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Бурятия зовет!
Как нацпроект меняет туризм в республике
12.11.2025 в 12:40
Поговорили об апатитах
Депутаты Народного Хурала обсудили разработку Ошурковского месторождения
12.11.2025 в 12:21
За 8 месяцев Бурятию посетили почти 530 тысяч туристов
Прирост составил 3,7%
12.11.2025 в 12:00
В Улан-Удэ у строительной организации арестовали бетоносмеситель
Компания задолжала несколько миллионов своему контрагенту
12.11.2025 в 11:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru