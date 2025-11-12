Общество 12.11.2025 в 13:34

Улан-удэнец прятал «дурь» в жестяной коробке из-под конфет

О его находке во время проверки узнали росгвардейцы
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии

Ночью в Железнодорожном районе Улан-Удэ внимание сотрудников Росгвардии привлек одинокий мужчина, который шел вдоль дороги, шатаясь. Правоохранители подъехали и поинтересовались, не нужна ли ему помощь.

От горожанина исходил резкий запах алкоголя. Росгвардейцы установили его личность и выяснили, что мужчина – бывший зэк, он освободился три месяца назад. Тот достал из куртки маленькую жестяную коробку из-под конфет. В ней находились небольшие бурые комки растительной массы и приспособления для употребления наркотиков.

«Задержанного 31-летнего мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе экспертизы было установлено, что вещество является наркотическим веществом – гашишем. Возбуждено уголовное дело», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

