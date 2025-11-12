Подросток из Якутии дал отпор вымогателям и попал в СИЗО

Три года издевательств, избиений, преследований и вымогательства денег – и, как итог, дело о покушении на убийство. В микрорайоне Тепличном в Воронеже развернулась настоящая драма – местный школьник стал жертвой буллинга компании парней, и в какой-то момент не выдержал, дав обидчикам вооружённый отпор. Обстоятельствами этой истории с журналистом «Вести Воронеж» поделился адвокат 16-летнего Антона (имя изменено) Никита Чермашенцев.

В Воронеж семья подростка переехала из Якутии. Вскоре у парня появились неприятности – его в виде «груши для битья» избрала компания молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Десять человек, все они – либо учащиеся, либо выпускники школы, в которой учится Антон.

– Его избивали, караулили у дома, возле работы в пункте выдачи. Отбирали то тысячу рублей, то больше. Почему именно его выбрали жертвой? Полагаю, потому что Антон очень безобидный юноша, – отметил адвокат.

В семье мальчика об издевательствах знали, однако не предполагали, что дела обстоят очень серьёзно. Мать Антона из-за переживаний за сына стала постоянным пациентом невролога – у женщины случился паралич руки. После этого юноша перестал что-либо рассказывать родным, чтобы они не переживали. По словам собеседника редакции, в курсе происходящего было и руководство школы, однако директор якобы заявила, что ничего не может поделать с дебоширами.

– Они не просто били Антона, они постоянно ему угрожали. Говорили, что вывезут в лес и убьют, если он не будет отдавать им деньги. Ситуация дошла до того, что парню пришлось перейти на домашнее обучение, – рассказал Никита Чермашенцев.

18 октября хулиганы подкараулили школьника у дома его друга. Дело шло к драке, однако Антон достал нож и ударил одного из нападавших в живот.

– Антона задержали, возбудили уголовное дело «Покушение на убийство». Однако это самооборона, у него не было цели никого убить. Подросток три года подвергался издевательствам, – подчеркнул правозащитник.