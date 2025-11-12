Общество 12.11.2025 в 14:07

Социальный контракт станет доступнее для участников СВО и их семей с 2026 года

Его будут заключать без оценки среднедушевого дохода
Текст: Валентин Соколов
Социальный контракт станет доступнее для участников СВО и их семей с 2026 года
Фото: Минсоцзащиты РБ
По информации Минсоцзащиты Бурятии, с 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые расширяют возможности получения социального контракта, действующего в рамках нацпроекта «Семья». Ключевым станет введение отдельного вида социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции. Заключение соцконтракта с участниками СВО будет осуществляться без оценки среднедушевого дохода в целях осуществления предпринимательской деятельности.

В Бурятии в 2025 году государственную поддержку получили шесть ветеранов специальной военной операции, которые выбрали предпринимательскую деятельность, а также 14 членов семьи участников СВО. Из них 10 человек стали самозанятыми, открыв своё дело, а четверо получили средства на ведение личного подсобного хозяйства. Общая сумма финансирования - 6 млн рублей.

Среди тех, кто сделал ставку на предпринимательство – супруги Масловы: Юрий Алексеевич и Оксана Андреевна. В 2022 году глава семьи был мобилизован, за выполнение боевых задач награжден медалью «Участник специальной военной операции» и орденом «Георгиевский крест» IV степени. После ранения его комиссовали, и он вернулся в родной Каменск.

- Будучи в декретном отпуске, вместе с мужем решили открыть продуктовый магазин, тем более что опыт у меня большой – более семи лет, - рассказывает свою историю Оксана Маслова. - Начинали создавать семейный бизнес на собственные средства, приобрели необходимое оборудование и всю разрешительную документацию. Узнав про социальный контракт, обратились в отдел соцзащиты и получили помощь. Магазин назвали «Первый» - дерзко, но именно к этому мы и стремимся.

Про магазин Масловых односельчане говорят, что он светлый и уютный, продавцы вежливы и улыбчивы, а прилавки на точке до отказа заполнены свежей продукцией.

- Мы постарались создать благоприятные условия для покупателей и продавцов. Приобрели детскую витрину, оформили ее яркими, красочными вкусняшками, чем увеличили поток покупателей данной категории, - говорит жена ветерана СВО. – С мужем мы шагаем в ногу со временем, в соцсетях создали продуктовую группу, где размещаем информацию о товаре, даем объявления. И, что приятно, здесь же благодарные покупатели оставляют много положительных откликов. В магазине созданы два рабочих места, уровень цен ниже, по сравнению с другими торговыми точками. В дальнейшем планируем расширить ассортимент товаров, создать дополнительные рабочие места.

По словам Оксаны, главный помощник – это, конечно, же любимый муж.

- После возвращения с СВО Юра взял инициативу по ведению бизнеса в свои руки. Благодаря ему вся документация в полном порядке. Он сам заказывает все товары, в том числе из Улан-Удэ, на машине доставляет их в магазин. Все хозяйственные вопросы – это тоже его зона ответственности. Дела у нас спорятся, увеличился доход семьи, растет число покупателей. Поэтому мы нацелены на развитие и дальнейший успех, - уверенно говорит Оксана.
соцконтракт

Социальный контракт станет доступнее для участников СВО и их семей с 2026 года
