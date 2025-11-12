Общество 12.11.2025 в 14:14
«Ты еще очень маленькая, но уже очень большой человек»
Боец СВО ищет 10-летнюю девочку, подарившую ему аптечку
Текст: КП-Новосибирск
История началась месяц назад на складе волонтеров на улице Станционной в Новосибирске.
- Днем 4 октября к нам приехал мужчина около 40 лет, привез коробки и разгрузил их. А потом принес тактическую аптечку: сказал, что его дочка сама собрала ее и попросила передать бойцам. Уточнил, что дочку зовут Алиса, ей 10 лет. Он торопился, сел в машину и уехал, - сообщила КП-Новосибирск Анастасия Мужикбаева, волонтер организации «Своих не бросаем».
Через несколько дней волонтеры отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО: там была и Алисина аптечка — ее передали бойцу с позывным «Лютый» из Новосибирской области. Разведчик записал видеообращение для девочки:
- Привет! Алиса, спасибо тебе за твое доброе сердце! Ты еще очень маленькая, но уже очень большой человек. Мы тебе тоже хотим отправить вот такого тигренка от всех ребят-бойцов. Пусть он тебя тоже согревает и веселит. Спасибо тебе огромное за твое доброе сердце, ты огромной души человек. Храни тебя Господь, - поблагодарил ребенка «Лютый».
Разведчик отправил игрушку-талисман в Новосибирск, и волонтеры стали искать Алису. Посты об этой истории набрали в соцсетях более 100 тысяч просмотров. Откликнулись волонтеры из Краснозерского района, оказалось, что в селе Петропавловка живет своя школьница, которая помогает бойцам.
- Нашей Алисе уже 13 лет, она с самого начала спецоперации была волонтером: писала письма, плела брелки с триколором, делала окопные свечи, плела маскировочные сети, помогала собирать гуманитарную помощь. За полгода Алиса скопила тысячу рублей с карманных денег, купила шампуни, тапочки, средства гигиены и вкусности, а потом поехала с посылкой в военный госпиталь №424 в Новосибирск. Раненые бойцы были очень тронуты тем, что маленькая девочка так далеко ехала к ним с подарком, на который потратила все накопления. Бойцы ее очень сердечно благодарили, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Коровникова, мама девочки.
Но ту самую Алису, чью аптечку передали «Лютому», пока так и не нашли.
- Днем 4 октября к нам приехал мужчина около 40 лет, привез коробки и разгрузил их. А потом принес тактическую аптечку: сказал, что его дочка сама собрала ее и попросила передать бойцам. Уточнил, что дочку зовут Алиса, ей 10 лет. Он торопился, сел в машину и уехал, - сообщила КП-Новосибирск Анастасия Мужикбаева, волонтер организации «Своих не бросаем».
Через несколько дней волонтеры отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО: там была и Алисина аптечка — ее передали бойцу с позывным «Лютый» из Новосибирской области. Разведчик записал видеообращение для девочки:
- Привет! Алиса, спасибо тебе за твое доброе сердце! Ты еще очень маленькая, но уже очень большой человек. Мы тебе тоже хотим отправить вот такого тигренка от всех ребят-бойцов. Пусть он тебя тоже согревает и веселит. Спасибо тебе огромное за твое доброе сердце, ты огромной души человек. Храни тебя Господь, - поблагодарил ребенка «Лютый».
Разведчик отправил игрушку-талисман в Новосибирск, и волонтеры стали искать Алису. Посты об этой истории набрали в соцсетях более 100 тысяч просмотров. Откликнулись волонтеры из Краснозерского района, оказалось, что в селе Петропавловка живет своя школьница, которая помогает бойцам.
- Нашей Алисе уже 13 лет, она с самого начала спецоперации была волонтером: писала письма, плела брелки с триколором, делала окопные свечи, плела маскировочные сети, помогала собирать гуманитарную помощь. За полгода Алиса скопила тысячу рублей с карманных денег, купила шампуни, тапочки, средства гигиены и вкусности, а потом поехала с посылкой в военный госпиталь №424 в Новосибирск. Раненые бойцы были очень тронуты тем, что маленькая девочка так далеко ехала к ним с подарком, на который потратила все накопления. Бойцы ее очень сердечно благодарили, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Коровникова, мама девочки.
Но ту самую Алису, чью аптечку передали «Лютому», пока так и не нашли.
Тегиспецоперация