Цены на топливо в Бурятии продолжают расти

В конце октября 2025 года Санкт-Петербургская биржа неожиданно показала значительное снижение стоимости бензина. Этот тренд привлек внимание экспертов и участников рынка, поскольку цены на топливо сильно влияют на экономическую ситуацию в нашей стране. Однако кратковременное падение цен на бирже не затронуло ситуацию с бензином в Бурятии - его стоимость продолжает расти каждую неделю. Цена самого популярного АИ-95 уже приближается к 70 рублям за литр, а дизельное топливо в Улан-Удэ и вовсе превысило отметку в 79 рублей.Введение санкции против «ЛУКОЙЛа» «Роснефти» вызвало беспокойство у автомобилистов Бурятии. От «Роснефти» зависит стабильность топливных поставок в республику, поскольку бензин и дизтопливо поступают в основном с Ангарской НХК, входящей в структуру «Роснефти».В результате к уже существующим трудностям компании - регулярным внеплановым ремонтам и финансовым потерям на внутреннем рынке - добавились проблемы и на внешних. Работать с организацией под санкциями становится все сложнее, и «Роснефть», вероятно, станет компенсировать снижение прибыли за счет внутреннего рынка.Это уже приводит к ускоряющему росту цен, который опередил официальную инфляцию. На прошлой неделе на заправках компании литр АИ-92 подорожал до 62,80 – 64,25 рубля, АИ-95 продается по ценам от 65,95 до 67,32 рубля, а дизтопливо на АЗС «Роснефти» превысило в цене 79 рублей за литр. Год назад топливо стоило на 10 - 12 рублей дешевле.Российская нефтепереработка в целом оказалась уязвимой перед регулярными атаками БПЛА. Например, третий в стране по объемам производства Рязанский НПЗ «Роснефти», который снабжает топливом Московский регион, с начала осени пережил уже четыре воздушных атаки. При этом БПЛА продолжали наносить удары по предприятию даже в периоды частичной остановки работы. Последний раз завод приостановил переработку нефти с 23 октября на второй по мощности установке. Как сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники, это предприятие является крупнейшим в портфеле «Роснефти».В результате сибирские НПЗ, включая Ангарский, начали перебрасывать топливо в Москву, поскольку ее снабжение всегда остается приоритетом. Это спровоцировало жалобы со стороны Монголии, где из-за нехватки бензина из Ангарска начался топливный кризис. В конце октября на межправительственном уровне было решено увеличить поставки ГСМ в Монголию. Правительство вынуждено идти на крайние меры и с целью снижения дефицита собирается убрать акцизы на спирт, если тот будет поставляться на НПЗ. Он несколько повышает октановое число. Так что бензин будут разбавлять спиртом, хотя ему можно было найти и другое применение…В Бурятии эксперты отмечают, что ситуация на топливном рынке страны должна нормализоваться. Пострадавшие от атак российские НПЗ через несколько месяцев обещают вывести из ремонтов, если только прекратятся атаки с воздуха. В краткосрочном плане уборочная кампания завершается, как и туристический сезон, что снижает спрос на бензин.- Я убежден, что правительство справится с поставленными целями по нормализации топливного кризиса в стране, а Ангарск найдет возможности для бесперебойных поставок топлива в Бурятию, - говорит экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский.По его словам, увеличены закупки топлива из Белоруссии и других стран, а российские НПЗ повысили ассигнования на защиту объектов (их оборудовали антидроновыми сетками и увеличили число мобильных групп по их защите). Кроме того, остающиеся вне зоны поражения БПЛА заводы за Уралом будут увеличивать выпуск бензина на остающихся мощностях.Экономиста больше беспокоит сложная ситуация в экономике и нефтяной отрасли в целом. Многие нефтяные компании несут убытки из-за потери самого крупного европейского рынка, падения цен на нефть, санкций, роста расходов по продаже из-за сложной логистики и необходимости давать скидки «дружественным» странам, которые наживаются на бедах нашей нефтянки. В результате государство вынуждено давать льготы и финансово поддерживать нефтяную отрасль. А ведь в России на нефти держится бюджет. Поэтому цены на бензин будут расти опережающими инфляцию темпами, считают эксперты.Для автомобилистов Бурятии дополнительным фактором стабильности станет запуск к 2028 году в Монголии самого современного НПЗ мощностью 1,5 млн тонн нефтепродуктов, который строится за счет кредита Индии. Поскольку налоги в Монголии на топливо низки, оно может быть экономически выгодным к экспорту. Близость к Монголии позволит республике в крайнем случае закупать качественное топливо в соседней стране. Добавим, что уже сейчас жители Кяхты, пользуясь безвизовым режимом, нередко заправляют свои автомобили в приграничном монгольском Алтанбулаге.