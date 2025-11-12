Мэр Улан-Удэ потребовал непрерывно чистить улицы от снега

В Улан-Удэ коммунальные службы ежедневно проводят комплексную очистку городских дорог и тротуаров от снега и наледи. Так, за прошедшую ночь с улиц города вывезли 821 кубометров снега, сообщает Комбинат по благоустройству.Вопросы ликвидации последствий снегопада обсудили на планерном совещании в мэрии.– Необходимо значительно повысить качество очистки улиц от снега, уделяя повышенное внимание состоянию магистралей и прилегающих территорий. Еще более четче организуйте работы коммунальной техники. Надо как можно быстрее обеспечить максимальный порядок и безопасность движения, — подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Сегодня в течение дня уборщики территорий с помощью мини-погрузчиков и самосвалов вывозят собранный ночью снег. Спецтехника сначала расчищает участок грейдером, затем трактор с щёткой и отвалом собирает остатки снега, формируя единый снежный вал вдоль дороги. После этого снегопогрузчики транспортируют снег в грузовые автомобили. Основная работа идет ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Днем продолжается ручная и механизированная уборка тротуаров, лестниц и остановок от снега.Работы идут по 21-му маршруту, особое внимание уделяется теневым зонам, крутым спускам и подъёмам, остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и поворотам.Сложности в уборке снега обусловлены повышенным уровнем осадков - 12 мм при норме ноября в 9 мм и значительными суточными температурными колебаниями от +3 днём до минус 15 ночью.Для оперативного реагирования на необходимость обработки скользких участков горожане могут писать в чат-бот @dispmbukbu_bot.