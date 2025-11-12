Общество 12.11.2025 в 15:32

Мэр Улан-Удэ потребовал непрерывно чистить улицы от снега

Ликвидацию последствий снегопада обсудили на совещании в мэрии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ потребовал непрерывно чистить улицы от снега
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ коммунальные службы ежедневно проводят комплексную очистку городских дорог и тротуаров от снега и наледи. Так, за прошедшую ночь с улиц города вывезли 821 кубометров снега, сообщает Комбинат по благоустройству. 

Вопросы ликвидации последствий снегопада обсудили на планерном совещании в мэрии.

– Необходимо значительно повысить качество очистки улиц от снега, уделяя повышенное внимание состоянию магистралей и прилегающих территорий. Еще более четче организуйте работы коммунальной техники. Надо как можно быстрее обеспечить максимальный порядок и безопасность движения, — подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Сегодня в течение дня уборщики территорий с помощью мини-погрузчиков и самосвалов вывозят собранный ночью снег. Спецтехника сначала расчищает участок грейдером, затем трактор с щёткой и отвалом собирает остатки снега, формируя единый снежный вал вдоль дороги. После этого снегопогрузчики транспортируют снег в грузовые автомобили. Основная работа идет ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Днем продолжается ручная и механизированная уборка тротуаров, лестниц и остановок от снега.

Работы идут по 21-му маршруту, особое внимание уделяется теневым зонам, крутым спускам и подъёмам, остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и поворотам. 

Сложности в уборке снега обусловлены повышенным уровнем осадков - 12 мм при норме ноября в 9 мм и значительными суточными температурными колебаниями от +3 днём до минус 15 ночью.

Для оперативного реагирования на необходимость обработки скользких участков горожане могут писать в чат-бот @dispmbukbu_bot.
Теги
снегопад мэр

Все новости

Бурятия на кончике языка
12.11.2025 в 16:11
Птица счастья завтрашнего дня
12.11.2025 в 16:02
Дедушка в Улан-Удэ остался без телефона проехав на трамвае
12.11.2025 в 15:52
Почти 100% молодежи не поддерживают блокировок интернета
12.11.2025 в 15:49
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» с 13 ноября начнет работу в Иркутской области и Бурятии
12.11.2025 в 15:43
В Австралию переехало 22 тысячи монголов
12.11.2025 в 15:39
Мэр Улан-Удэ потребовал непрерывно чистить улицы от снега
12.11.2025 в 15:32
Монгольские борцы завоевали 11 медалей в США
12.11.2025 в 15:19
В Бурятии женщины подрались из-за мяса
12.11.2025 в 15:11
В Улан-Удэ приводят в порядок дороги, дворы и экологию
12.11.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Птица счастья завтрашнего дня
Киберпанк добрался до Сибири
12.11.2025 в 16:02
Дедушка в Улан-Удэ остался без телефона проехав на трамвае
Пенсионера обокрал бывший уголовник
12.11.2025 в 15:52
Почти 100% молодежи не поддерживают блокировок интернета
ВЦИОМ: новое поколение россиян тотально против «замедления» и блокировок интернет-ресурсов и временного отключения Сети
12.11.2025 в 15:49
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» с 13 ноября начнет работу в Иркутской области и Бурятии
В состав мобильной поликлиники входят 14 вагонов, 8 из которых – медицинского назначения
12.11.2025 в 15:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru