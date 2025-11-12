Общество 12.11.2025 в 15:39

В Австралию переехало 22 тысячи монголов

Правительство Монголии заключит с властями этой страны соглашение о социальном обеспечении экспатов
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Правительство Монголии и Правительство Австралийского Союза проводят двусторонние переговоры в Улан-Баторе с 10 по 13 ноября с целью заключения Соглашения о социальном обеспечении между двумя странами. Об этом пишет агентство «Монцамэ».

Открывая переговоры, министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Тилеуханы Аубакир и Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралийского Союза в Монголии Лео Цзэн подчеркнули, что подписание Соглашения о социальном обеспечении сыграет важную роль в обеспечении гарантий социальной защиты граждан, мигрирующих между двумя странами.  

Согласно последним данным, в настоящее время в Австралии проживает более 22 тысяч граждан Монголии. Своих правительство Монголии не бросает.

Правительство Монголии продолжает активно заключать двусторонние соглашения о социальном обеспечении со странами, где проживает и работает большое количество монгольских граждан, с целью защиты прав граждан, проживающих за рубежом. В настоящее время Монголия подписала и реализует такие соглашения с Российской Федерацией, Республикой Корея, Венгрией, Республикой Польша, Республикой Беларусь, Чешской Республикой и Республикой Казахстан.

